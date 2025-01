Trump busca cambiar nombre del Golfo de México a “Golfo de América”

En una conferencia celebrada en su residencia en Florida, Donald Trump afirmó que México debe tomar medidas para detener el flujo de personas hacia Estados Unidos. Asimismo, anunció su intención de renombrar el Golfo de México como Golfo de América, argumentando que "nosotros realizamos la mayor parte del trabajo".

Trump afirmó que el nuevo nombre es "hermoso y muy apropiado" y anunció que su administración promoverá nuevos proyectos de explotación petrolera en la región.

"Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, un nombre hermoso que abarca mucho territorio, el Golfo de América. Qué nombre tan bonito. Y es apropiado. Es apropiado”, afirmó.

