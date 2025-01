Hillary Clinton se burló de la propuesta de Trump para renombrar el "Golfo de América"

Hoy 20 de enero, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos en una ceremonia en el Capitolio, con la presencia de figuras políticas como Hillary Clinton.

Durante su discurso, Trump reiteró su intención de renombrar el Golfo de México como Golfo de América, lo que generó aplausos entre sus seguidores y críticas de otros, como fue el caso de Hillary Clinton, que protagonizó un video que se volvió viral en redes sociales.

Hillary Clinton se volvió viral en redes tras burlarse del comentario del Trump. | AP |

En su discurso inaugural, el nuevo presidente anunció la firma de órdenes ejecutivas para revertir políticas de Joe Biden y presentar nuevas iniciativas, como el cambio de nombre del Golfo de México a "Golfo de América". Hillary Clinton, presente en la ceremonia con Bill Clinton, tuvo una notable reacción durante el discurso.

En su discurso, Trump sentenció: “Estados Unidos va a reconquistar el lugar que le corresponde como la nación más respetada del planeta. En poco tiempo, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y vamos a devolverle el nombre de nuestro gran presidente McKinley al monte McKinley”.

Hillary laughing at Trump announcing he’s renaming the Gulf Of Mexico to the Gulf of America pic.twitter.com/UWypR7d8vb

— Adam (@AdamJSmithGA) January 20, 2025