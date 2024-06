Historia en elecciones: Las primeras mujeres en votar ahora elegirán a la primera presidenta de México

Maria Luisa Torres y Estela Munjía son dos mujeres que hicieron historia votaron por primera vez en México.

Estela Mújica

Estela Mújica fue una de las miles de mujeres que lucharon por el derecho a voto, ella es una mexicana que fue activista por los derechos de la mujer durante su juventud.

Mújica con 87 años, difiere. Quizá, más bien, fue una mujer fuera de lo habitual para la época. Tenía 16 años en 1953. Originaria de Querétaro, pero creció en el Valle de Santiago, en Guanajuato, antes de mudarse a la capital.

“Quizás… Fuí una mujer fuera de lo habitual en esa época” asegura Estela.

Maria Luisa Torres

María Luisa Torres también estuvo presente. Doña Luisa tiene 95 años y pudo emitir su voto en 1955 a sus 27. Vivía en la colonia Tacuba, en el Distrito Federal. Ahora vive en Querétaro.

Una época sin interés en desarrollo de las mujeres

Mújica comentó que la mayoría de los padres no tenían interés en que sus hijas hicieran más. “Muchos decían que con que supieran leer y escribir era suficiente”, recordando la rigidez con la que los hombres ejercían esa potestad primero con sus esposas y luego con las hijas. Los hijos tenían otra condición.

Mújica comenzó a estudiar la carrera de economía en la UNAM en 1955 y aún recuerda el rechazo que existía hacia la mujer, con maestros misóginos y algunos compañeros que les cuestionaban lo que estaban haciendo allí.

El derecho a voto por primera vez

Sin embargo, fue ese año, el 3 de julio, cuando las mujeres en México pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en una elección federal.

Al no tener aún 21 años y no estar casada como indicaba la reforma constitucional, Mújica no pudo en esa ocasión ejercer su voto. En 1958, lo hizo con “poca opción” y “por el partido que había”, que era el PRI.

“Sí, me entusiasmó mucho ver a todo el grupo de mujeres allí, como diciendo, ya estamos aquí, ya somos reconocidas. Me sentía muy conmovida, porque yo decía ¿y por qué nosotras no teníamos el derecho? ¿Por qué estábamos limitadas? Faltaba mucha educación para la mujer, más bien, diría que estaba soterrada”.

La primera presidenta de México

Torres expresa que ahora hay más igualdad, pero no lo suficiente…

Si bien cree que el país ha tenido avances importantes, considera que el machismo aún “sigue todavía muy fuerte” por la falta de educación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gobernadora de Baja California es regresada a la fila con abucheos y gritos después de intentar saltarla