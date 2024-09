Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 19 de septiembre

Mhoni Vidente compartió sus predicciones astrológicas para la próxima semana, destacando oportunidades de amor y prosperidad para todos los signos del zodíaco. Sus horóscopos abarcan del 16 al 19 de septiembre.

Horóscopos de la semana del 16 al 19 de septiembre

Aries

Se aproxima una nueva propuesta de proyecto. Si tienes dudas sobre tu pareja, es momento de aclararlas; si la relación no es pacífica, considera un tiempo aparte. Mantén la discreción y evita conflictos. Estás al día con tus pagos. Un amor de Capricornio o Libra podría regresar. Se recomienda someterse a una cirugía y adoptar una rutina de ejercicio y buena alimentación para cuidar el colesterol. La carta del tarot "As de Oros" sugiere no apresurarse en decisiones y evitar peleas. Pronto recibirás una buena oferta de trabajo, así que es aconsejable ahorrar.

Tauro

Este lunes, se recomienda encender una vela roja y pedir un deseo, ya que se cumplirá pronto. Es un buen momento para resolver asuntos migratorios y legales, pero se debe evitar prestar dinero. La carta del tarot "La Muerte" indica que es propicio para realizar cambios importantes y dejar atrás relaciones pasadas. También se sugiere considerar la compra de un coche o una casa. Los números mágicos son 21, 23 y 24, y los colores recomendados son azul y verde. Los signos más favorecidos son Escorpión, Cáncer y Virgo. Además, se aconseja cuidar la salud, mejorar la alimentación, hacer ejercicio.

Géminis

¡Nunca dejes de aprender y estudiar! Aprovecha las mañanas para salir a caminar y llenarte de buena energía. Te están buscando para un nuevo trabajo, y parece que tu signo tiene días llenos de sorpresas agradables, ¡incluso podrías ganar algo en la lotería! También tienes un viaje familiar por vacaciones, celebras el cumple de un ser querido, te das un cambio de look y renuevas tu armario. Recuerda que tu signo es un crack en la moda y es súper sociable. En el tarot te salió “La Estrella”, así que es hora de salir de tu zona de confort y hacer algunos cambios para alcanzar la felicidad y el éxito.

Cáncer

En el trabajo se vienen cambios y ajustes en el equipo, así que estás pensando en volver a estudiar. Ojo con tu estómago, que puede que te dé problemas. Te llegan invitaciones para una boda y un evento familiar, y decides comprarte ropa nueva para lucir bien. Además, estás planeando un viaje con la familia para fin de año. La carta del tarot "El As de Bastos" dice que es un buen momento para tomar las riendas de tu vida y avanzar. También podrías recibir un dinerito extra de la lotería con los números 01, 11 y 38, y te van a ofrecer un ascenso en el trabajo que deberías aceptar.

Leo

Deja que el amor llegue cuando tenga que llegar. ¡Se viene una buena racha en el trabajo! Cuida tu espalda, que parece que te está dando problemas. Algunos familiares quieren invitarte a un viaje en Navidad, ¡genial! También estás pensando en arreglar tu coche para venderlo. En la lectura de tarot te salió “El Mago”, así que es un buen momento para empezar a construir tu futuro. Lo que deseas y en lo que piensas se te va a dar, así que mantén una actitud positiva. La buena suerte te va a acompañar.

Virgo

Es un buen momento para reflexionar y mantener una actitud positiva. La carta del tarot "El Loco" sugiere que es un tiempo ideal para disfrutar y mejorar la vida. Celebrar un cumpleaños recargará energías, y un viaje sería un buen regalo. El martes se considera un día de suerte, con números mágicos 02, 13 y 15, y colores rojo y naranja. Se destaca una buena relación con Cáncer, Tauro y Capricornio, así como la llegada de dinero extra por una deuda.

Libra

En el amor, tu relación va bien, pero ojo con las deudas. Estás pensando en hacer un viaje corto para algunos trámites personales. La carta de “La Torre” en tu horóscopo dice que es un buen momento para darle un empujón a tus proyectos. La buena suerte estará de tu lado, pero trata de evitar peleas con tus seres queridos. Tu mejor día será el miércoles, y tus números de la suerte son 05, 19 y 27, con colores naranja y azul. Te llevas bien con Virgo, Géminis y Acuario. Ten cuidado en tus negocios y elige bien a tus socios.

Escorpio

Esta semana tendrás una reunión laboral importante, así que cuida tu salud, especialmente si sufres de gastritis. Alguien de tu pasado se comunicará contigo. La carta del tarot "La Rueda de la Fortuna" sugiere que es un buen momento para reinventarte y considerar un cambio de casa. Tu mejor día será el martes, y tus números de la suerte son 10, 18 y 30.

Sagitario

La carta del tarot "El Mundo" te dice que es un buen momento para aprovechar las buenas vibras. ¡Prepárate porque podrías recibir una oferta de trabajo que te ayude a crecer en tu carrera! Cuida tu look y pon un buen perfume, especialmente el lunes, que será tu mejor día. Tus números de la suerte son 03, 06 y 12, y los colores que te van bien son el naranja y el verde. Te llevas genial con Aries, Leo y Virgo, y ¡ojo! podrías tener una sorpresa de embarazo.

Capricornio

Hey Capricornio, cuida tu espalda baja y columna, ¿vale? Piensa en hacer una maestría después de estudiar. Si estás soltero, podrías encontrar el amor con alguien de Aries o Libra. Meditar te vendría bien para conectar contigo mismo. Te van a invitar a una boda y la carta del tarot "El Sol" dice que es un buen momento para crecer en tu carrera y encontrar nuevas oportunidades. También se viene un viaje con tus seres queridos y una propuesta de negocio. El martes es tu día de suerte, así que presta atención a los números 09, 22 y 44, y no olvides los colores rojo y amarillo.

Acuario

Recibirás un reconocimiento en el trabajo, pero debes cuidar tu relación de pareja y evitar ser intenso. Obtendrás dinero extra por la venta de una propiedad familiar y estarás organizando una fiesta. Es crucial que sigas tu dieta y dejes atrás rencores familiares. Considera estudiar administración o comercio, y ten precaución con el dinero fácil y posibles cambios laborales. Mantente alejado de energías negativas y recuerda a una persona fallecida con una oración.

Piscis

No te fíes tanto de tus compañeros de trabajo; alguno podría intentar hacerte una jugada. Ya arreglaste tu carro y pagaste el seguro, ¡bien ahí! Te compraste ropa nueva para ese evento laboral importante y hasta te hiciste un retoque estético. No te olvides de ayudar a tus papás y darles el apoyo que necesiten. Pinta tu casa de colores claros y compra un espejo nuevo para poner cerca de la entrada. En el tarot te salió “El Juicio”, así que es hora de madurar; eso te abrirá nuevas puertas. Tu mejor día es el miércoles, y tus números de la suerte son 41, 50 y 54.

