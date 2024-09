Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 29 de septiembre al 05 de octubre

Mhoni Vidente compartió sus predicciones astrológicas para la próxima semana, destacando oportunidades de amor y prosperidad para todos los signos del zodíaco. Sus horóscopos abarcan del 29 de septiembre al 05 de octubre.

Horóscopos de la semana del 29 de septiembre al 05 de octubre

Aries

El 'As de Oros' indica que esta semana será positiva, llena de logros y buenas energías. Es un buen momento para avanzar, dejar atrás lo negativo y enfocarse en el futuro. Se sugiere perdonarse a uno mismo y crear cosas nuevas.

Tauro

Esta semana es propicia para brillar y alcanzar tus deseos, con la llegada de un nuevo trabajo y una invitación a viajar. Es importante seguir consejos para llevar tu vida de manera positiva y mantener una mentalidad optimista. Además, se vislumbra la estabilidad amorosa que anhelas.

Géminis

La carta de ‘El Loco’ sugiere que tomes un tiempo para reflexionar sobre tus verdaderos deseos. Se anticipa una semana con cambios positivos, por lo que es fundamental dejar atrás lo negativo. Tendrás éxito en tus actividades, pero es crucial mantener una actitud positiva y considerar tus metas.

Cáncer

La 'Estrella' sugiere que esta semana será positiva para ti, marcando un tiempo de crecimiento. Es importante que dejes el drama atrás, seas más original y proactivo. Además, ten cuidado con posibles traiciones de amigos y enfócate en mejorar tu vida.

Leo

La carta de 'El Mundo' te motiva a confiar en ti mismo y a usar tu energía y pasión para lograr lo que quieres. También te dice que es mejor alejarte de quienes no apoyan tu éxito y que no deberías quedarte en una relación que no te hace feliz.

Virgo

Esta semana será positiva para ti, así que siéntete libre de pedir lo que necesites. Tendrás reuniones laborales que te beneficiarán, ya que eres un buen líder. Alguien de tu pasado intentará contactarte, pero es mejor dejarlo atrás. Sal y realiza actividades fuera de casa para despejarte, y considera cambiar tu apariencia.

Libra

¡Ojo con esos enemigos ocultos! Es hora de limpiar tu energía y empezar a avanzar. Te va a llegar un dinero extra. Si tienes algo pendiente, ¡hazlo ya! Este es tu momento para brillar y ser el más fuerte. Vas a conseguir todo lo que quieres, pero asegúrate de ponerte en primer lugar. Y cuidado con los conflictos.

Escorpión

La carta de ‘La Torre’ dice que estás armando algo bueno en tu vida y que pronto recibirás lo que mereces. Estás rodeado de buena vibra, así que trata de dejar de lado lo negativo. Esta semana es ideal para resolver cosas en el trabajo y en lo personal, y se viene abundancia, así que podrás ponerte al día con las deudas. Además, ¡se acercan nuevas oportunidades en el amor!

Sagitario

La carta de ‘La Fuerza’ dice que vas a pasar por algunos momentos difíciles, pero tendrás la energía para salir adelante. Es un buen tiempo para crecer en lo económico y en lo personal. No hace falta comprar amor o amistad, y se espera que esta semana recibas una buena recompensa.

Capricornio

Este año es perfecto para que te concentres en ti mismo y tomes decisiones valientes que te hagan feliz. Aléjate de la gente que no te suma y mantente lejos de problemas de otros y de chismes.

Acuario

La carta de 'La Rueda de la Fortuna' dice que tendrás una semana buena y llena de oportunidades. Olvídate de lo malo y pide ese milagro que tanto deseas, porque Dios te lo va a dar. No te olvides de hacer ejercicio, descansar bien y darte un capricho comprando algo nuevo para sentirte mejor.

Piscis

Sigue adelante, no te pares por nada. Las buenas vibras te están rodeando, así que prepárate para una buena recompensa económica. Deja de lado los celos. Las bendiciones están a tu lado, así que cualquier cambio que hagas va a salir genial. No andes contando tus cosas, mejor mantén un perfil bajo.

