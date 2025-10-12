Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 13 al 17 de octubre de 2025

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 13 al 17 de octubre de 2025, y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Aries – Carta: El Loco

La energía de El Loco anuncia nuevos comienzos y crecimiento personal. Es momento de dejar el miedo atrás y atreverte a iniciar proyectos que habías postergado. Dos golpes de suerte impulsarán tu economía y abrirán puertas laborales.

Cuida garganta y pulmones; los cítricos y el descanso serán clave. Tus números de suerte son 10, 29 y 34, y tus colores favorables, blanco y verde.

El Arcángel Rafael te acompaña para sanar cuerpo y mente. En el amor, las relaciones se consolidan y, si estás soltero, podrías atraer a Capricornio, Leo o Sagitario.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona.

Tauro – Carta: La Justicia

La Justicia te pide orden y equilibrio. Esta semana será ideal para resolver trámites legales, cerrar asuntos pendientes y retomar la estabilidad en tu vida. Cuida tu salud cardiovascular y controla el estrés.

Evita los excesos y rodéate de personas que aporten paz. Tus números mágicos son 04, 26 y 28, y tus colores, rojo y amarillo.

El Arcángel Metatrón te da serenidad para tomar decisiones con sabiduría. En el amor, alguien del pasado podría buscarte, pero es momento de cerrar ciclos y avanzar hacia relaciones más sanas.

Géminis – Carta: La Estrella

La Estrella ilumina tu camino con esperanza y claridad mental. Recibirás buenas noticias en el trabajo o una propuesta económica importante.

Cuida tu sistema hormonal y evita el estrés. Tus números de suerte son 11, 39 y 40, y tus colores, rosa mexicano y azul.

El Arcángel Miguel te protege y corta energías negativas. En el amor, si tienes pareja habrá estabilidad; si estás soltero, Libra o Sagitario podrían acercarse con buenas intenciones.

Cáncer – Carta: El Juicio

El tarot te anuncia renovación y justicia divina. Es momento de retomar proyectos personales o académicos y dejar atrás el pasado.

Cuida tu salud mental: evita la ansiedad y descansa mejor. Tus números mágicos son 23, 35 y 62, y tus colores, amarillo y rojo.

El Arcángel Gabriel te traerá buenas noticias y oportunidades laborales. En el amor, Escorpión y Piscis te darán la estabilidad emocional que tanto buscabas.

Leo – Carta: El Ermitaño

El Ermitaño simboliza introspección y sabiduría. Esta semana encontrarás respuestas que llevabas tiempo buscando.

En el trabajo, vienen cambios o nuevos jefes, pero sabrás adaptarte. Cuida tu espalda y caderas, y evita sobreesfuerzos. Tus números de suerte son 18, 24 y 41, y tus colores, negro y blanco.

El Arcángel Rafael te ayuda a sanar y perdonar. En el amor, deja el pasado atrás: si estás soltero, podrías conocer a Géminis, Aries o Sagitario.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre.

Virgo – Carta: El Carruaje

El Carruaje marca avance, decisión y éxito. Deja atrás lo que no te aporta y muévete hacia tus metas con determinación.

Evita comidas pesadas y cuida el estómago. Tus números mágicos son 05, 16 y 21, y tus colores, azul y blanco.

El Arcángel Uriel te abre caminos económicos y te impulsa a tomar el control de tu vida. En el amor, Tauro o Capricornio podrían ofrecerte estabilidad y sinceridad.

Libra – Carta: As de Oros

El As de Oros anuncia abundancia y éxito material. Es tu momento para brillar y construir bases sólidas para el futuro.

Tu mejor día será el 13 de octubre, ideal para concretar acuerdos. Cuida la garganta y evita los cambios de temperatura.

Tus números mágicos son 02, 24 y 43, y tus colores, rojo y amarillo.

El Arcángel Miguel te protege de malas vibras. En el amor, un nuevo romance con Sagitario o Géminis traerá alegría y equilibrio a tu vida.

Escorpión – Carta: El Mago

El Mago trae abundancia, poder y merecimiento. Es tu momento de transformar lo negativo en oportunidades.

Tu mejor día será el 16 de octubre, con avances laborales y personales. Cuida el estómago y evita el estrés.

Tus números de la suerte son 11, 14 y 17, y tus colores, azul y verde.

El Arcángel Metatrón te guía hacia la inteligencia emocional. En el amor, si estás soltero podrías atraer a Piscis o Cáncer, signos compatibles contigo.

Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados.

Sagitario – Carta: La Templanza

La Templanza te da paciencia, equilibrio y salud. Evita presiones o excesos, y enfócate en mantener la armonía.

Tu mejor día será el martes, con avances económicos y laborales. Tus números mágicos son 06, 12 y 18, y tus colores, rojo y naranja.

El Arcángel Gabriel te invita a soltar lo que te limita y disfrutar del presente. En el amor, podrían llegar Aries o Leo con intenciones sinceras.

Capricornio – Carta: El Mundo

El Mundo representa éxito, expansión y madurez. Es tu semana para concretar viajes o proyectos importantes.

Tu mejor día será el 17 de octubre, con noticias laborales positivas. Cuida tu descanso y evita excesos.

Tus números mágicos son 19, 25 y 31, y tus colores, azul y rojo.

El Arcángel Uriel te guía hacia la abundancia y te invita a dejar el pasado atrás. En el amor, Libra y Virgo aportarán estabilidad emocional.

Acuario – Carta: La Luna

La Luna despierta tu intuición y te alerta sobre falsedades. Escucha tu voz interior antes de confiar en los demás.

Tu mejor día será el miércoles, ideal para nuevos acuerdos o proyectos. Cuida piernas y huesos, y evita caídas.

Tus números mágicos son 07, 13 y 32, y tus colores, blanco y azul.

El Arcángel Jofiel te anima a mantener la alegría y proteger tu energía. En el amor, Virgo o Tauro podrían brindarte estabilidad.

Piscis – Carta: La Torre

La Torre anuncia cambios fuertes y decisiones firmes. Es momento de reconstruir tu vida y liberarte de lo que te detiene.

Tu mejor día será el 13 de octubre. Cuida riñones y sistema urinario, hidrátate y busca descanso.

Tus números mágicos son 08, 30 y 77, y tus colores, naranja y amarillo.

El Arcángel Uriel te protege y te impulsa a construir una nueva etapa. En el amor, Cáncer o Escorpio traerán estabilidad emocional y armonía.