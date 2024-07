Huicho Domínguez está dispuesto a trabajar hasta en la calle

Una vez más el actor Carlos Bonavides, popular por su personaje de Huicho Domínguez, habló de la difícil situación que vive por la falta de oportunidades de trabajo, estando dispuesto ahora a trabajar hasta en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El actor, que dice tener 83 años, en un reciente encuentro con medios de comunicación, comentó que debido a su edad no tiene tanto trabajo en televisión como en antaño, sin embargo, no se rinde y está dispuesto a ganarse la vida como sea, incluso plantándose en la calle para dar un pequeño show o tomarse fotos y videos a cambio de dinero.

“En la carrera artística todo puedes exigir menos justicia y uno de los factores que predominan es la edad. Yo he visto a actores que lo han abandonado por decepción, por tomar otro camino económico. He visto a grandes artistas que se han refugiado en la casa del actor.

"Yo necesito trabajo, todos lo necesitamos. Yo, si no tengo trabajo, en la calle de Madero pongo un anuncio (que diga): ‘Sáquese una foto o video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o su papá, o mentarle la madre a quien quiera, y hago dinero y hago TikTok’. Yo no me dejo", comentó.

Huicho Domínguez también comentó que hay un proyecto para que próximamente haga una serie en Guatemala y una película en Tijuana, asegurando que su capacidad artística le permite hacer todo tipo de papeles.

"Si hay que barrer, barro. Todavía estoy muy fuerte y puedo hacer papeles de todos los géneros. No nada más soy cómico, manejo todos los géneros", agregó.

¿Quién es Huicho Domínguez?

Carlos Bonavides saltó a la fama entre 1995 y 1996, cuando protagonizó la telenovela de Televisa El Premio Mayor, en donde le dio vida a Huicho Domínguez, personaje que después de ser pobre se convirtió en millonario al ganarse la lotería, sin embargo, tal cual como sería posteriormente en la vida real, lo perdía todo debido a los excesos como el alcoholismo.

Posteriormente el actor, casi muchas veces encasillado en el personaje de Huicho Domínguez, participó en otras telenovelas como Salud, dinero y amor, Mujeres engañadas, Dos mujeres un camino, Hasta que el dinero nos separe y Vencer el pasado, entre otras.

