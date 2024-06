Huicho Domínguez dice que fue luchador de la Triple A y enfrentó a los hermanos de La Roca

El actor Carlos Bonavides, quien ganó fama gracias a su personaje de Huicho Domínguez, hizo una declaración que ha dado mucho de qué hablar, pues además de su carrera como actor, reveló que también fue luchador de la Triple A e incluso llegó a luchar a lado del Perro Aguayo contra los hermanos de Dwayne Johnson, conocido como The Rock o La Roca.

En una reciente entrevista que le dio al periodista Álvaro Cueva para su podcast llamado La Cueva de Álvaro, el actor de Televisa primero sorprendió porque aceptó tener 86 años de edad, lo cual llamó la atención de más de uno que destacó lo bien que se ve.

“Espera, espera, espera… ¿86 años? Máximo respeto, se ve rebien”; “¿86? Qué bárbaro, no parece”; “Está igual que hace 30 años, su lucidez me impresiona”; “No todos llegan a esa edad y con dignidad”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

Huicho Domínguez dice que fue estrella de la Triple A

Sin embargo, dentro de los varios temas que se tocaron en la entrevista, se ha hecho viral en redes sociales cuando el entrevistador le pregunta al actor que le da vida a Huicho Domínguez si es verdad que fue luchador, algo que él afirma, relatando un poco de su trayectoria que incluyó pasar por las filas de la empresa Triple A y compartir cuadrilátero con varias estrellas del pancracio.

“Fui luchador, estuve en la Triple A en la época de Antonio Peña. Fui pareja del Perro Aguayo en la WWO (World Wrestling Organization) en Estados Unidos contra los gigantes, nos peleábamos con los samoanos, los hermanos de La Roca y aquí en México tuve muchas luchas”, comentó Carlos Bonavides para luego rematar diciendo que en la actualidad, sigue subiéndose al ring a luchar.

“De vez en cuando, cuando me falta la lanita, hay grupos de luchadores independientes que me dicen ‘te invitamos’ y voy con mucho gusto y me doy en la torre”, dijo el actor, siendo interrumpido por el entrevistador para preguntarle “¿luchas a los 86 años?”, a lo que Huicho Domínguez respondió: “Sí, mira, es que la vejez está aquí nada más”, señalando con una mano la cabeza.

Estas aseveraciones también provocaron que muchos internautas pusieran en duda lo dicho por el actor, con comentarios sarcásticos como: “¿Es familiar de Alfredo Adame?”; “Martha Higareda, ¿eres tú?”; “Traes puros sueños, mijo”; “¿Luchador? Ni recuerdo eso. Creo que el señor tiene alterada la percepción distorsionada”, entre otros.

¿Huicho Domínguez sí fue luchador?

En la década de los 90, tras el éxito que fue en televisión mediante las telenovelas el personaje de Huicho Domímguez, la empresa de lucha libre Triple A, fundada por el licenciado Antonio Peña, lo invitó a aparecer en algunas funciones, teniendo participaciones e intervenciones como second o acompañante del bando de los técnicos.

Ese tipo de apariciones se repitieron una y otra vez, incluso fuera de la Caravana Estelar, en empresas independientes, aunque sin considerar a Huicho Domínguez como un luchador profesional.

Sobre los luchadores samoanos a los que podría referirse serían Tonga Kid, Umaga y Rikishi, quien en esa época ya eran gladiadores en Estados Unidos, aunque todos ellos son primos políticos de The Rock, pues el también actor de Hollywood no tiene hermanos de sangre.

