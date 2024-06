Imelda Tuñón habla sobre su nuevo ‘novio’: “Me cae muy bien, es muy serio”

Hace unos días te dimos a conocer que Imelda Garza-Tunón, viuda de Julián Figueroa, fue vista de la mano y besando a otra personas, sin que hasta el momento presente en público al nuevo galán.

De acuerdos con algunos medios, la nuera de Maribel Guardia salió a la presentación de ‘Aventurera’ con Francisco Fernández, a quien relacionan con la política.

Imelda Tuñón aclara el beso

La cantante fue entrevistada para saber más sobre su nuevo amor, pero dijo que hasta el momento no tiene novio, pero está conociendo a Francisco, pero que la relación no es nada formal.

"No, no tengo novio, es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía y ya… apenas estoy conociendo a este chavo, me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más", detalló.

Maribel Guardia reacciona noviazgo

Cabe recordad que hasta Maribel Guardia reaccionó ante la relación de la exesposa de su hijo y dijo que aunque le duela sabe que Imelda debe de continuar con su vida.

“La vida continúa, es difícil para mí, claro... por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, lo que le pide a Dios es que le depare un buen hombre porque, el hombre que le toque, le va tocar a mi nieto también”, detalló.

