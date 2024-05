Influencer Juan Pablo Jaramillo denuncia persecución en Colombia

El influencer colombiano Juan Pablo Jaramillo generó sospechas al aparecer en un video acusando ser víctima de persecución durante una transmisión en vivo.

Desde un hospital en Colombia, esta grabación fue compartida en sus redes sociales oficiales. En el video, no solo mencionó que había personas que intentaban callarlo, sino también expresó su temor de ser asesinado.

La escena, sin duda, causó preocupación entre sus seguidores y la comunidad en línea debido a las perturbadoras declaraciones que hizo.

Juan Pablo Jaramillo denuncia persecución

El video se volvió muy popular y fue compartido por varias cuentas después de que el influencer lo eliminara de sus cuentas oficiales.

Marica que putas Juan Pablo Jaramillo jajaja pic.twitter.com/yAhSwnWTrW — Olier (@SebastiaanOlier) May 2, 2024

“Estoy en un live y todos mis seguidores están viendo lo que está pasando” Así comenzó su grabación, apuntando luego hacia los trabajadores presentes en el lugar.

“Ese señor de ahí me estaba grabando y me estaba tomando fotos mientras estaba llamando a la policía porque tengo miedo de que me maten” señaló el influencer.

El video fue grabado desde un centro de salud y el influencer afirmó tener pruebas de las acciones que denunció.

Después, mencionó que estaba asustado por el personal médico presente, ya que creía que querían drogarlo y callarlo. “ya llamé a la policía”, dijó el influencer alterado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:DUOLINGO Y DUA LIPA APARECEN JUNTOS EN FOTO DE PERFIL