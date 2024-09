Infonavit ofrece descuentos hasta del 75% mensual a sus afiliados. Checa los requisitos

Se ha puesto en marcha un programa para aligerar la carga financiera de los derechohabientes que tienen dificultades para pagar su crédito, ¿De qué se trata?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ofrecerá descuentos que van desde los 25% a 75%, estos descuentos se darán de acuerdo al nivel de ingreso de la persona.

Nivela Tu Pago, busca beneficiar a alrededor de 300 mil familias que necesitan apoyo económico, haciendo que su mensualidad disminuya, el beneficio puede solicitarse por hasta 12 meses, el mayor descuento será para los derechohabientes con menores ingresos.

El Instituto te ayudará poniendo la parte proporcional que deja de pagar la persona acreditada, sin importar que estén o no al corriente con sus pagos, siempre y cuando estes acreditada durante los 12 meses de duración del programa.

¿Para quiénes aplica el programa?

El programa aplica para quienes tiene su crédito en pesos o en Veces Salario Mínimo (VSM), algo muy importante es que puedes ampliar hasta un año más este beneficio.

¿Cuáles son los requisitos?

Estar al corriente en sus pagos o no tener más de 12 mensualidades sin pagar.

Si tienen una prórroga activa, deben solicitar previamente su cancelación.

Responder un cuestionario, con el que se determinará el nivel de descuento al que accederían.

Tener un crédito con garantía hipotecaria y que haya sido financiado exclusivamente con recursos del Infonavit.

El crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico.

Si no cuentas con empleo formal, no debes tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo).

Haber pagado, al menos, 12 mensualidades completas desde el inicio del contrato.

Contar, por lo menos, con 12 pagos mensuales para liquidar el crédito.

Alcanzar a liquidar el crédito en el plazo que se estableció inicialmente en el contrato.

Haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo a pesos.

¿Cómo puedes solicitar este beneficio?

Desde la página electrónica del Infonavit se deben ingresar a Mi Cuenta en la sección “Mi Crédito” y posteriormente dar clic en “Solicitud de reestructura”.

Tienes que ir a algunos de los Centros de Servicio Infonavit (Cesi) o delegación más cercana y llevar el número de crédito, de Seguridad Social (NSS), identificación oficial vigente y recibo de luz correspondiente a la vivienda del crédito con antigüedad máxima de tres meses.

