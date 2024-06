Inspector llega a la obra ‘Lagunilla mi Barrio’: Nos cuentan todo sobre su participación

La obra ‘Lagunilla mi Barrio’ se ha estado caracterizando por estar llevando artistas y grupos de rock para que participen con parte del elenco y los protagonista. Además, que musicalizan algunas escenas.

Para las funciones del 14, 15 y 16 de junio, Inspector llegará al Centro Cultural Teatro 2 para demostrar sus dotes como actores y para poner el ambiente con su ya característico ska.

En entrevista para Contra, Homero Ontiveros (teclados) nos contó que es su primera vez como banda estar sobre los reflectores de una obra de teatro, pero también nos revelaron que la Lagunilla la llevan muy marcada porque era de los lugares que visitaban las primeras veces que llegaban a tocar en la Ciudad de México.

¿Cómo va estar su presentación en ‘Lagunilla mi Barrio’?

Homero: “Llegamos a sumar a lo que es la puesta en escena donde atinadamente le han dado espacio a números musicales, además de distintos géneros, han estado participando grupos de rock de la escena nacional y nosotros contentos de ser considerados. Hay par de momentos en la obra donde nosotros vamos a musicalizar o vamos a acompañar esas escenas con nuestra música”.

¿Han actuado en otro lugar a parte de sus videos?

H: “No jamás, como grupo no, yo personalmente en mi época de preparatoria hice un poco de teatro y cosas así, pero como grupo no lo hemos hecho, pero eso sería interesante, acá la producción de ‘Lagunilla mi Barrio’ haga las invitaciones en las próximas presentaciones para llegar a actuar y eso sería interesante”.

Mejor el teatro le abre espacios al rock…

H: En el caso de ‘Lagunilla mi Barrio’ han participado agrupaciones o músicos de distinta índole, creo es muy acertado y nosotros muy agradecidos porque se esté considerando al rock nacional, porque si bien de alguna a manera la historia del musical es larguísima y el propio país tiene su historia de musicales de teatro, creo que lo que sí faltaba era involucrar a los grupos de rock nacional y el hecho de que ahora se esté empezando hacerse, porque ya estuvo la Maldita Vecindad, Rubén (de Café Tacvba), Los Estrambóticos, yo creo que eso es muy acertado y se empiecen a hacer más propuestas donde los grupos de rock de distintas generaciones puedan ser considerado para este tipo de producciones”.

¿Saldrán con sus trajes de catrín?

H: “Inspector a parte de tener un sello en su música, de manera estética ya tenemos nuestra identidad y cómo nos van a ver pues con nuestros trajes o guayaberas. Porque si algo ha hecho Inspector dentro de la escena del ska es tratar de enriquecer esa bandera del ska mexicano, entonces hemos tenido una identidad muy mexicana desde que inició nuestra carrera y es lo que nos ha mantenido en algún lugar que nos hemos ganado nosotros solos”.

¿Cuál fue la reacción de Inspector tras la invitación?

H: "Lo primero fue de agradecimiento de que ellos hayan volteado a vernos a nosotros, que nos hayan considerado participar en la obra porque esto de alguna forma es no imposible no tomarlo como un reconocimiento, reconocimiento a la música, a la carrera de Inspector de que nuestra música ya suena como parte de la cultura popular de México, porque al final esta puesta en escena eso hace: enaltecer muchos rangos de la cultura popular mexicana y el hecho de que nos inviten es que hay un reconocimiento de pertenecer a esta cultura popular y eso no cualquier grupo lo logra”.

¿Qué significa la palabra Laguinilla para ustedes?

H: “Son muchas cosas, obviamente historia, los inicios de Inspector, ‘Blanco y Negro’ (su primer demo), Pepe Lobo (su productor) todo eso, pero también discos, porque yo iba a comprar muchos disco a la Lagunilla, antigüedades, bebidas, pero creo lo puedo resumir en eso, en historia que de alguna forma está ligada con Inspector también”.

¿…ligada al origen de Inspector en la CDMX?

H: “Pues sí, de alguna forma sí, porque los orígenes de Inspector en la Ciudad de México justamente se dan en barrios muy populares como la Lagunilla, también fuimos a la San Felipe, Cuajimalpa, muchos de estos lados donde tuvimos las oportunidades de tocar con Inspector y que de nosotros las primeras vistas a la ciudad era de que: ‘vámonos a la Lagunilla’ y era disfrutar. Y ahorita que me dices Lagunilla, me acordé de una serie de discos que compré con el primer pago que me dieron con Inspector cuando apenas recibimos nuestro primer pago como banda, me fui a la Lagunilla a comprar unos discos, una mochila, compre varias cosas”.

¿El ska es música de barrio?

H: “Me gustaría pensar que gran parte de la música, como ahora que está en su apogeo nuevamente la cumbia, la música no es de nadie y es de todos, sería muy injusto decir que el ska solamente lo pueden escuchar cierto tipo de personas o cierto tipo de clases sociales y más si el lema del ska tiene que ver con la hermandad, la unidad, la tolerancia. Yo creo que el ska es para quien lo quiera escuchar, que ha tenido una acogida mucho más fuerte y mucho más arrasadora en barrios populares, definitivamente. Nosotros ahora el próximo mes vamos a estar en la Arena Ciudad de México en un lugar gigante, el año pasado estuvimos en el Auditorio Nacional y después en el Palacio de los Deportes, entonces creo que el ska ha ido ganando terreno, ganando público y se ha convertido en un género popular y cuando decimos popular, es que cualquiera lo puede escuchar”.

'Lagunilla mi Barrio'

Dónde: Centro Cultural Teatro 2 ( Av. Cuauhtémoc 119 altos esq. Puebla, Col. Roma)

Av. Cuauhtémoc 119 altos esq. Puebla, Col. Roma) Funciones: Viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 17:00 horas.

Viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 17:00 horas. Elenco: Ariel Miramontes 'Albertano', Maribel Guardia, Freddy y German Ortega 'Los Mascabrothers', Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel y Alma Cero.

