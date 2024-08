Ismael ‘El Mayo’ Zambada: “Me secuestraron y fui traído a la fuerza a Estados Unidos"

Este sábado se dio a conocer una supuesta carta que escribió Ismael ‘El Mayo’ Zambada, difundida por su defensa legal, donde narra cómo fue que lo detuvieron el pasado 25 de julio.

En la misiva, el narcotraficante quiere dejar en claro los rumores que se están haciendo tanto en México como Estados Unidos sobre su captura, pues afirma que nunca se entregó y que nunca tuvo algún acuerdo con los gobiernos de ambos países.

‘El Mayo’ afirma que fue una trampa

Zambada describió que tuvo que acudir a un encuentro entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista y exector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque ambos traían una disputa por quién dirigiría ahora la casa de estudios.

“En la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado ‘Huertos del Pedregal’, en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión que estaba programada para las 11:00 a.m. y llegué un poco antes”.

El capo buscado por la DEA narró que cuando llegó vio una gran cantidad de hombres armados con uniformes verdes, pero no le pareció nada fuera de lo normal y pensó que eran hombres del ‘Chapito’.

“Me acompañaron cuatro miembros de mi personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron afuera y los otros dos que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, dijo.

El momento de su detención

‘El Mayo’ siguió narrando que cuando estaba en un salón vio a Héctor Cuen, a quien saludó y luego se topó Joaquín Guzmán López, que conoce desde que era un niño.

“Me hizo un gesto para que lo siguiera pues confiaba en la naturaleza de la reunión y las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Fui conducido a otra habitación que estaba a oscuras. Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado, un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha. Me ataron y esposaron, luego me metieron a la fuerza a una camioneta”.

Sacan a ‘El Mayo’ de México

La carta, escrita en primera persona, expone que fue llevado a un avión privado a unos 25 minutos donde fue el encuentro y supuestamente lo obligaron a subir a la aeronave.

“Joaquín me quitó la capucha y me ató con una cintas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 ½ y 3 horas, sin escalas hasta llegar a El Paso, Texas. Fue ahí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron”, explicó.

‘El Mayo’ Zambada dejó en claro que en ningún momento cooperó con las autoridades: “Me trajeron a este país por la fuerza y ​​bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad”.

Relata 'muerte' de Héctor Cuen

La misiva escrita, presuntamente por Ismael, también explica que la muerte de Héctor Cuen, la noche de su detención, no fue por dos hombres que le querían robar su camioneta sino que lo mataron al mismo tiempo que a él lo “secuestraban”.

“Héctor Cuen fue amigo mío desde hace mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez a quienes nadie ha visto o escuchado desde entonces”, dijo.

Por último, hace un llamado para se diga la verdad de cómo fue que lo detuvieron y pide al pueblo de Sinaloa no usar la violencia y se mantenga la paz: “Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”.

