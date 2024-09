J Balvin reveló que tiene tatuado el rostro de una mujer que no conoce y ahora la busca. ¡Increíble!

En una entrevista con GQ México, J Balvin habló sobre su nuevo álbum "Rayo" y compartió detalles sobre su vida personal, centrándose en el significado de sus numerosos tatuajes.

J Balvin revela que tiene tatuada a una mujer que no conoce

En el video "Tatto Tour", el cantante colombiano revela que su tatuaje más inusual es el rostro de una mujer en su brazo derecho, aunque aclara que se trata de alguien que no conoce. “Aquí tengo una mujer que no sé quién es, un día la vi en Google y me pareció una mujer muy hermosa y me la tatué. Siempre ha querido saber quién es esta mujer, porque he buscado la foto y no la volví a encontrar, alguien que me encuentre una mujer idéntica”, comentó el cantante.

J Balvin confesó en redes sociales que está buscando a una mujer, lo que llevó a sus seguidores a ayudar en la búsqueda. Algunos, en tono de broma, compararon a la mujer con personajes famosos por su supuesto parecido.

¿J Balvin tiene tatuada a Rihana?

El intérprete de "negro" comentó que lleva en su brazo la mirada de una de las artistas más influyentes del pop a nivel mundial, ya que considera que su estilo y labor artística lo inspiraron al comienzo de su trayectoria profesional.

“Aquí tengo a Rihanna, yo la amo y por eso me tatué su mirada, mi manager es el manager de Rihanna también, he querido mostrarle a ella que la tengo tatuada, pero cada que me la encuentro me asusto”.

¿Qué otros tatuajes tiene J Balvin?

Durante la entrevista, el cantante de reguetón explicó el significado de sus tatuajes más emblemáticos, destacando la frase "Mi gente", que ha sido fundamental en su carrera y su identidad como artista. También compartió la razón por la que se siente inspirado por el superhéroe Batman.

“Me gusta mucho Batman, me identifico, hemos salvado muchas veces Ciudad Gótica, he recibido muchos golpes y me levanté como él, por eso me perdí como él para encontrarme conmigo mismo”, símbolo que tiene tatuado en el pecho el cantante.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin es un reconocido cantante y compositor colombiano, destacado en el género del reguetón y la música urbana. Nacido en Medellín, ha alcanzado fama internacional gracias a sus éxitos y colaboraciones con otros artistas. Su estilo innovador y su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales lo han convertido en una figura influyente en la industria musical. Además, ha sido galardonado con múltiples premios y ha contribuido a la popularización de la música latina en todo el mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gobierno español considera inaceptable que Claudia Sheinbaum no invitara al rey a la toma de protesta