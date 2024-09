Gobierno español considera inaceptable que Claudia Sheinbaum no invitara al rey a la toma de protesta

El Gobierno de España ha rechazado enviar a cualquier representante español a la toma de protesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Esto ocurre después que el gobierno calificará de inaceptable que el Gobierno mexicano no invitara al Rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum, el próximo primero de octubre, en la Ciudad de México.

“Por este motivo el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel”, indicó, a través de un breve comunicado, la Administración presidida por Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Le presumí al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el mural 'Epopeya del pueblo mexicano' de Diego Rivera, nuestro Picasso. pic.twitter.com/GA8m8rUk3C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 31, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha revelado anteriormente que no mantiene una buena relación con el rey español Felipe VI.

“¿Por qué van a acusarme allá con el rey de España? Con el único que no me van a acusar es con el papa Francisco. O, a lo mejor, van, pero no les hace caso el papa, porque es el dirigente político y religioso que más admiro”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador aseguró que el Gobierno de dicho país europeo debería pedir disculpas por el saqueo de sus empresas en territorio mexicano.

“Lo que dije ayer es ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’, no hable de ruptura, no. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa”, expuso el mandatario nacional.

“Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas, apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país”, abundó.

