J-Hope en México: Preventa de boletos y todo lo que debes saber sobre la membresía Weverse

J-Hope, integrante de la exitosa agrupación de K-pop BTS, anunció fechas en México como parte de su gira mundial “Hope on the Stage”.

A través de sus redes sociales anunció que el 22 y 23 de marzo de 2025 se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

De acuerdo con Ocesa K-pop, la venta de boletos se realizará a través de dos modalidades: una preventa exclusiva con la membresía Weverse, programada para el 22 de enero, y la venta general, que comenzará el 23 de enero, ambas a partir de las 15:00 horas (hora CDMX).

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, se presentará en la CDMX con dos fechas|

Guía completa para obtener tus boletos con la membresía Weverse

La primera y única preventa será para usuarios cuenten con una membresía activa de ARMY MEMBERSHIP y hayan completado su registro dentro del plazo estipulado.

Registro en la preventa Weverse

El registro para participar en la preventa comenzó el 14 de enero de 2025 y finalizará el 19 de enero de 2025, en los siguientes horarios:

Hora del Pacífico (PT): Del martes 14 de enero a las 15:00 horas al domingo 19 de enero a las 17:00 horas.

Hora Central (CT): Del martes 14 de enero a las 17:00 horas al domingo 19 de enero a las 19:00 horas.

Hora del Este (ET): Del martes 14 de enero a las 18:00 horas al domingo 19 de enero a las 20:00 horas.

Para realizar el registro, es necesario:



Ser titular de una membresía oficial de ARMY MEMBERSHIP en Weverse.

Iniciar sesión en la aplicación Weverse y dirigirse a la sección “Solo para miembros” (Membership Only).

Acceder a la tarjeta de membresía móvil desde la opción “Mi membresía oficial”(My Official Membership) para verificar el número de membresía. Este número, que comienza con las letras BA y está compuesto por nueve dígitos, servirá como código de acceso para la preventa.

J-Hope en México tendrá preventa con la membresía de Weverse|

¿A que hora inicia la preventa de boletos?

La preventa iniciará el miércoles 22 de enero de 2025, de las 15:00 a las 22:00 horas (hora local).

Cómo comprar boletos en la preventa:

El código de preventa asignado tras el registro será necesario para ingresar al sistema de compra.

Se podrán adquirir un máximo de cuatro boletos por persona.

La preventa estará limitada a las fechas disponibles para los conciertos en México, por lo que los fans deben asegurarse de seleccionar correctamente la fecha deseada al momento de la compra.

Según las políticas de la gira, los códigos de barras de los boletos no estarán visibles inmediatamente después de la compra. Estos se activarán 48 horas antes del evento.

Recuerda que esta preventa es exclusivamente para quienes cuenten con una membresía activa de ARMY MEMBERSHIP.

Para quienes aún no cuentan con una membresía, es posible adquirirla directamente en la aplicación Weverse y realizar el registro hasta el 19 de enero de 2025.

Preventa y venta general para el concierto de J-Hope en CDMX|

Venta general de boletos

Estas nos fechas no contarán con preventas bancarias tradicionales, como las preventas Citibanamex o Priority.

La venta general estará disponible el 23 de enero de 2025 a partir de las 15:00 horas en la plataforma Ticketmaster.

Rango de precios y mapa

De acuerdo a cuentas no oficiales dedicadas a dar información sobre conciertos y preventas, aseguran que estarán entre $1,708 y $5,124 pesos mexicanos aproximadamente, aunque estas cifras no incluyen posibles paquetes VIP.

Aún no se sabe si el precio tendría variaciones dependiendo fila y número de asiento ni tampoco se han revelado paquetes VIP.

Se espera que éstos ofrezcan beneficios adicionales como acceso al sound check; posible meet & greet y souvenirs exclusivos del evento.

