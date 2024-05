Jeremy Renner estuvo muerto durante algunos segundos el año pasado en accidente de nieve

De acuerdo a un artículo del diario The Direct, Jeremy Renner murió clinicamente en el accidente que tuvo a inicios del año pasado, reveló Michael Beach, uno de los coprotagonistas de Mayor of Kingstown.

En una entrevista exclusiva, el actor Michael Beach, compartió que su co-protagonista Jeremy Renner murió clínicamente después del accidente con un quitanieves, que causó que su corazón dejará de latir por unos momentos.

Beach reveló que Renner en realidad murió y se rompió 38 huesos, después de su accidente en enero del año pasado, donde fue aplastado por un quitanieves, "Pero ahora está mucho mejor" asegura el actor de Kingstown.

"Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Me refiero a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo, y ha estado regresando. Y dice que no estaba seguro de cómo sería, pero estaba listo y dice que cada semana se siente más y más fuerte y no ha habido interrupciones debido a sus habilidades físicas o no. Es un gran tipo, hombre. Y es realmente tan duro como un clavo". compartió Beach.

Beach habló sobre el sobrino de Renner, Alex Fries, a quién salvó del accidente:

"Y ya sabes, su sobrino, a quien salvó, trabaja en el programa (Kingstown) . Así que obtienes un par de perspectivas, y ellos no tienen problemas en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es un perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves."

¿Cómo fue el accidente de Jeremy Renner?

El 1 de enero del año pasado, Renner, mientras intentaba liberar el coche de su sobrino de una fuerte nevada reciente en su casa en Nevada, fue atropellado por un quitanieves (un vehículo quitanieves enorme y muy pesado de 7 toneladas), que intentaba detener después de que se había puesto en marcha deslizándose hacia adelante.

Según un representante, Renner "sufrió un traumatismo contuso en el pecho y lesiones ortopédicas", que incluyeron ocho costillas rotas, tobillos rotos, hombro derecho roto y más. Lo que siguió después fue una hospitalización que duró más de dos semanas y meses de curación y rehabilitación.

Pero Beach no ha sido el primero que ha hablado sobre la muerte clínica del actor, pues unos vecinos que se acercaron al incidente. “En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por un segundo. Cerró los ojos y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos, lo sentí”, dijo Barb Fletcher.

“Aproximadamente a las 9 am del 1 de enero de 2023, la oficina del condado de Washoe respondió a un llamado de una lesión traumática en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada”, señalaron las autoridades policiacas en un primer reporte.

La vez que Jeremy habló sobre su accidente

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, dijo en entrevista con Diane Sawyer, en su reaparación en marzo del 2023 y aseguró que estuvo despierto en todo momento.

