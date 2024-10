JLo habla de su divorcio con Ben Affleck: “Alguien que realmente te ame te ayudará a sanar”

Del divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck poco sabe, ya que no han querido ventilar los motivos y cómo quedaron al final luego de que se habló que el amor entre ellos había triunfado.

Pero ahora la primera en reaccionar fue la cantante, quien en una entrevista para Interview Magazine destapó sus sentimientos del proceso que ahora la tiene más tranquila luego de pensar que el mundo se le venía encima.

Jennifer Lopez aceptó golpe por divorcio

La también actriz reveló que estar sola le hizo recapacitar de lo fuerte que fue para ella su ruptura, pues pensaba que tenía todo el éxito en sus manos, pero en el fondo no podía estar completa y eso fue uno de los motivos de cancelar su gira en medio de los rumores de un divorcio.

“Me sentí devastada por decepcionar a la gente, pero necesitaba estar con mis niños y conmigo misma, y realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma”, declaró.

JLo se encuentra mejor soltera

JLo se sinceró en el sentido de que al final tener una pareja no era necesario, pero sus patrones de conducta se repetían una y otra vez, pero eso le tomó 30 años descubrirlo.

“Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien”, expuso.

Por último, la artista de Hollywood detalló que le costó mucho estar sola, pero encontró la fuerza para salir adelante ya que su tranquilidad no era estar con otra pareja sino tener amor propio para no obligar a otra persona decir que la ame.

“Alguien que realmente te ame te ayudará a sanar esas partes de ti mismo. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo seguro. Me haces sentir segura, y cuando me quedo corta de la gloria, me ayudas a crecer para que sea mejor, porque tienes tus límites y yo tengo mis límites”, finalizó

