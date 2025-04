Grupo Firme sacará disco nuevo pero sin corridos tumbados ¿para evitar problemas con el narco?

Grupo Firme ha estado recibiendo amenazas por parte del crimen organizado para que no se presente en algunas ciudades de México, y para mantenerse al margen prefieren dejar de lado los corridos tumbados.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En conferencia de prensa para anunciar una nueva fecha en el Estadio GNP Seguros, Eduin Caz dijo que para su próximo disco pronto a salir, el segundo en su carrera, sólo se basarán en el amor, desamor y la fiesta que los caracteriza.

“Para empezar no somos un grupo que cante corridos, el tipo de corridos que hemos cantado, son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido”, expuso.

Así fue como Grupo Firme llegó al Estadio GNP Seguros / Jorge Reyes|

Grupo Firme marca su línea ante los corridos tumbados

El cantante de regional mexicano detalló que sí le gustan los corridos pero no se quieren meter en temas que no les corresponden, por lo que mejor marcan su línea de cosas que tengan que ver con el narco o la delincuencia.

“Obviamente me gustan como a todo mundo que sé que tiene un público muy grande, pero nosotros estamos más guiados al amor y al desamor, que es lo que nos ha dado de comer bastante bien y no hay una manera de porqué quererlo cambiar. La realidad es que nosotros no nos incumbe, no estamos y no vamos por esa línea, nos mantenemos al margen y seguimos haciendo lo que el Grupo Firme siempre ha hecho”, indicó.

Grupo Firme se estará presentando el 27 y 28 de junio en la CDMX / Redes Sociales|

Se solidarizan con fotógrafos muertos en festival Ceremonia

En otro tema, Grupo Firme detalló que ante los hechos ocurridos en el festival AXE Ceremonia para ellos la seguridad es primordial y más en sus eventos, por lo que se solidarizan y lamentan la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández.

“Fortaleza a la familia, es una tragedia, eso es algo que sí nos preocupamos muchísimo de nuestro lado, que es la producción, al montar shows, si ustedes se dan cuenta es un constate riesgo como todo en la vida que hay estructuras… a todos nos pone en alerta, a redoblar más la seguridad porque ha estos nos dedicamos”, finalizaron.

Eduin Caz prefiere la fiesta que hablar de temas del narco / Jorge Reyes|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEMANA SANTA 2025: METRO Y METROBÚS CAMBIAN DE HORARIO PARA JUEVES Y VIERNES SANTO