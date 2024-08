Joaquin Phoenix abandona película de romance gay 5 días antes de su inicio ¿Le dio miedo?

La película de detectives sin título del director Todd Haynes sobre dos hombres enamorados que huyen a México ahora está suspendida definitivamente después de que la estrella y coguionista Joaquin Phoenix se retirara del proyecto días antes de que comenzara la producción.

Fuentes cercanas al actor y producción aseguran, que a tan solo 5 días de empezar el rodaje, Phoenix le dio miedo interpretar al personaje con un romance gay. El actor desarrolló el guión del intenso romance gay entre Haynes y Jon Raymond con otros colaboradores.

A Joaquin Phoenix le temblaron las piernas y abandonó su próximo proyecto en el que interpretaría a un personaje gay, cinco días antes de que empezara a rodarse, con todo un set construido en Guadalajara, México y con la película vendida ya. El realmente dijo: pic.twitter.com/2SC3ueN2U3 — EDUARDO CISNEROS. (@dcisneros90) August 9, 2024

Phoenix, iba a protagonizar la explícita historia de amor gay, abandonó la producción de Killer Films cinco días antes de que comenzara el rodaje en Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Phoenix abandonó el proyecto mientras estaba en Los Ángeles antes de que comenzara el rodaje en México.

Joaquín Phoenix no solo te metiste con los gays por arruinar la filmación de un romance gay te metiste con la descentralización del cine en México. pic.twitter.com/UGnYChnafE — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) August 9, 2024

Las fuentes dijeron que la financiación dependía de que Phoenix participara en una película de época probablemente clasificada NC-17 ambientada en la década de 1930. "Joaquín me presionaba más y me decía 'No, vayamos más allá'. Esta será una película clasificada NC-17", dijo Haynes a IndieWire el año pasado en el festival de Cannes .

“Toda la experiencia fue motivada por Joaquín”, dijo. “Fue motivada por su osadía, su deseo de superar barreras y de llegar a los lugares incómodos de esta relación. Y aun así, se sintió como un proceso muy orgánico”.

¿Qué pasará con todos los trabajadores en Guadalajara? ¿Se les pagará? Fuentes cercanas aseguran que ya tenían montadas las escenografías para grabar. Conocedores de finanzas aseguran que la renuncia de Phoenix a tan solo días de comenzar el rodaje teniendo todo listo, generará grandes pérdidas monetarias, el actor podría ser demandado por incumplimiento de contrato, ¿Crees que salga ileso de esto?

