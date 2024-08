AMLO respalda a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, tras ser nombrado por ‘El Mayo’ Zambada

La supuesta carta que Ismael ‘El Mayo’ Zambada dio a conocer por medio de su abogado revela que tenía una presunta relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

En la misiva el narcotraficante detalló que serviría de mediador entre el mandatario estatal con Héctor Melesio Cuén, líder del Partido Sinaloense, tras el pleito que traían por ver a quién pondrían en la rectoría de la Universidad de Sinaloa.

AMLO espera más información

Al respecto, la prensa le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si daría su respaldo al gobernador Rubén Rocha, a lo que dijo que "sí".

“Sí, si, vamos a esperar (más información)”, declaró a su arribo a la inauguración de la Clínica Hospital Cabo San Lucas del ISSTE en Baja California Sur.

Sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada, el Jefe del Ejecutivo también declaró que se van a esperar a tener más datos y que en ‘La Mañanera’ del próximo lunes ampliará la información.

Ruben Rocha niega reunión

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue cuestionado el pasado viernes sobre las publicaciones donde ya lo señalaban reuniéndose con el exrector Héctor Cuén.

“Yo no sé nada. Yo no sé si las versiones esas tienen algún sustento; en todo caso, periodistas o no, (que) muestren las pruebas de lo que dicen”, finalizó.

