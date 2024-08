Tomar un café lo salvó de subir al avión que se desplomó en Brasil

El avión bimotor ATR-72-500 de la aerolínea Voepass se desplomó, el pasado viernes, en una zona residencial de San Paulo, Brasil, sin que hasta el momento se conozcan las causas.

En el vuelo iban 58 pasajeros de los 60 que compraron su boleto y cuatro tripulantes, pero para ese viaje faltaron dos personas que no alcanzaron a llegar.

Un café le salva la vida

Adriano Assis, fue una de las personas que no abordó el avión, porque cuando llegó al mostrador no había nadie que lo entendiera, por un momento le pareció extraño porque siempre hay alguien presente.

Pero como todavía era temprano y no se anunciaba su vuelo se fue por un café, hecho que le salvó la vida.

"Cuando llegué aquí estaba esperando a ver si abrían, normalmente el aeropuerto siempre tiene alguien ahí; no había nadie en el mostrador. Me quedé allí, tomé un café y esperé hasta que el micrófono no decía nada, tampoco me dijeron nada sobre el vuelo”, detalló.

Cuando decidió regresar al mostrado había una fila enorme, por lo que no alcanzó subir al avión y le reclamó a la persona encargada, por lo que le reprogramaron su pasaje.

“Estaba esperando cuando pasó 10:41 más o menos; el chico me dijo que no iba a abordar más (…) En ese momento discutí con él y eso fue todo y me salvó la vida, porque hizo su trabajo. Si él tal vez no hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaría dando esta entrevista”, expuso.

Llega tarde a su vuelo

Otro pasajero del cual no se reveló su nombre dijo que llegó directo a otra aerolínea, pues se equivocó, pues no tenía claro donde salía su vuelo.

"Pensábamos que iba a ser con Latam, y Latam estaba cerrada. Hasta llegué temprano y esperé, me quedé y nada. Cuando eran las 11:00 horas vine a buscar aquí”, platicó y gracia a eso es como se salvó.

