Joe Biden anuncia como buenas noticias que será bisabuelo en la conferencia de prensa sobre los incendios en California

El presidente Joe Biden se convirtió en bisabuelo el miércoles cuando su nieta Naomi dio a luz en Los Ángeles.

Aunque son buenas noticias para el presidente, para muchos fue desafortunado escuchar la noticia en el momento menos indicado…

Biden anunció las "buenas noticias" mientras tres grandes incendios forestales están sucediendo en Los Ángeles dejando a cientos de personas sin hogar y desplazados causando una posible emergencia nacional.

"La buena noticia es que soy bisabuelo a partir de hoy", dijo Biden, de 82 años, durante una sesión informativa sobre los incendios en las empalizadas del Pacífico, que han matado al menos a dos personas y han dejado a docenas más sin hogar.

JUST IN: At briefing on deadly wildfires, Joe Biden makes an announcement



"The good news is, I'm a great-grandfather!"🥴 pic.twitter.com/tBxvb5Opex

— Breaking911 (@Breaking911) January 8, 2025