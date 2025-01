Joe Biden se niega a darle créditos a Donald Trump tras acuerdos con Israel de cesar el fuego en Palestina

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo el día de hoy, miércoles que algunos ciudadanos estadounidenses estarán entre los liberados por Hamas como parte de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza con Israel.

El nombre de Biden fue mencionado varias veces en redes después del momento en que se niega a dar crédito al presidente electo Donald Trump por aumentar la presión sobre el grupo terrorista.

"Estoy orgulloso de decir que los estadounidenses serán parte de esa liberación de rehenes en la primera fase", dijo Biden, de 82 años, en la Casa Blanca después de que el gobierno de Qatar anunciara el acuerdo, en el que se espera que los rehenes sean liberados tan pronto como el domingo.

Lol 😂 Reporter: “Who gets credit for this (Israel / Hamas ceasefire), you or Trump?" Joe Biden: "Is that a joke?" pic.twitter.com/aWbxAASFPr

El presidente se negó repetidamente a dar créditos al presidente electo Donald Trump, de 78 años, quien había amenazado con "infierno" para Hamas si no liberaba a los rehenes para cuando asumiera el cargo.

Cuando se le preguntó sobre la contribución de los enviados de Trump para sellar el acuerdo, Biden respondió: "Bueno, ya sabes, este es el marco exacto del acuerdo que propuse en mayo, el exacto".

Cuando un reportero cuestionó a Biden si Trump merecía crédito, el presidente dijo: "¿Es una broma?” antes de marcharse.

