José Mujica fue hospitalizado de emergencia ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

Por la tarde de este martes, José Alberto Mujica, expresidente de Uruguay, fue internado de emergencia en un hospital debido que no quiere alimentarse a raíz del tratamiento contra el cáncer de esófago.

Su médica personal, Raquel Pannone, explicó que el exmandatario desde el sábado pasado ha estado con suero debido que no quiere comer y eso lo está debilitando mucho.

“El tiene una patología renal y las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y ha tomado menos líquido. Esto empeoró la función renal”, expuso la especialista.

Pepe Mujica deja de comer

En conferencia de prensa, Raquel Pannone dijo que le realizaron unos estudios a Pepe Mujica para ver qué tratamiento debía seguir, pero se concluyó que primero se debe de hidratar.

“Está frágil. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más debilitado. Si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar", explicó.

José Mujica está libre de cáncer

La doctora del expresidente uruguayo mencionó que los estudios también revelaron que el cuerpo de Mujica está libre cáncer, pero su recaída se debe al tratamiento para recuperarse de las radioterapias.

“La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor. La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base”, finalizó, al decir que José Mujica este día regresa a su casa.

