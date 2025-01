José Mujica se despide de los uruguayos: “Me estoy muriendo”

José Mujica , quien fuera Presidente de Uruguay de 2010 a 2015, anunció que el cáncer que inicialmente padecía en el esófago se ha extendido a todo el cuerpo, por lo que según sus palabras, se está “muriendo”.



A modo de despedida y desde su granja en Uruguay, el político de 89 años ofreció una entrevista al semanario local ‘Búsqueda’, en el que detalló que el cáncer le ha invadido el cuerpo, por lo que sabe que le queda poco tiempo de vida, aunado a que él mismo le ha dicho a los doctores que ya no lo sometan a más tratamientos, pues lo último que quiere es sufrir.

Pepe Mujica tiene actualmente 89 años de edad/X|



“ El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta.



“ Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, comentó el expresidente.

Mujica se caracterizó por su vida austera, pese a ser presidente/X|



Pepe Mujica también aprovechó para anunciar que no dará más entrevistas ni opiniones políticas, por lo que mandó un mensaje de despedida para los uruguayos, el pueblo al que gobernó de 2010 a 2015, convirtiéndose en una figura internacionalmente reconocida por su estilo de vida austero, su enfoque pragmático en la política y sus discursos que abogan por la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad.



“ Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos.

Una de sus últimas imágenes públicas fue cuando recibió al presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi/X|



“ Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, agregó Mujica.

