¡Le va mejor que a muchos profesionistas! Joven comparte cuánto gana cantando en los camiones

En redes sociales se ha hecho viral el video de una joven que comparte cómo se gana la vida cantando canciones de rap en los camiones de la Ciudad de México, llamando la atención que gana más dinero de lo que podría obtener un profesionista y trabajando menos horas.

Fue la usuaria de TikTok, @San123 la que subió un video con el título ‘¿Cuánto dinero gano cantando en los camiones?’, en el que cuenta que su actividad laboral comenzó a la 1:27 PM, ganando 48 pesos en el primer camión en el que se subió a cantar.

Después de tres horas, ya sumaba más de 500 pesos obtenidos, destacando que un camión un solo usuario le dio 50 pesos. En un segundo video, la chica reveló que su ganancia del día había sido de mil pesos en un lapso de seis horas y media.

Las reacciones del video no se hicieron esperar, pues hubo personas que aplaudieron la iniciativa de la joven de apenas 20 años, mientras que otros la criticaron y abrieron un debate sobre que tan correcto es darle dinero a las personas que se suben al transporte público a cantar o a pedir ayuda.

“ Llevo cuatro años dedicándome a esto, desde los 16 años soy independiente. Empecé a cantar en los camiones porque mi padre se quedó sin trabajo. Me molesta mucho que supongan cosas cuando no saben cuánto me ha costado llegar a ganar lo que gano ahorita. El primer día que me subí a generar a un pesero lloré de la pena… saqué como 120 pesos y yo me sentía ¡uf! ¿Sabes que hice con esos 120 pesos? Llevé a mi familia a cenar tacos”, contó la usuaria de TikTok.