Juan Osorio arremete en contra del cuarto tierra y asegura que no le dará trabajo a Sian Chiong

El productor de novelas, Juan Osorio, arremete contra el Cuarto Tierra, cuarto en donde pertenecen, Sian Chiong, Adrián Marcelo, Agustín Fernandez y Ricardo Peralta. En una entrevista, el productor habló contundentemente sobre los integrantes de Tierra.

Osorio aseguró que jamás les daría trabajo, el productor se refirió así del actor cubano Sian Chiong:

"Yo al Cubano no le daría trabajo, no se vale faltar al respeto y escupirle a la comida, eso no se lo perdonas a nadie."

También habló del polemico Adrián Marcelo, cuando se le preguntó qué opinaba de su participación en la casa:

"El otro muchacho de Monterrey, me ha parecido una falta de respeto totalmente, y no es posible que tú le prestes un espacio con tanto rating para que él venga a maltratar a las mujeres. Se tiene que respetar y dentro de una casa y todo hay límites..."

Juan osorio tiene toda su boca llena de razón y sus pensamientos claros y decisivos.#LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/eLGIYR8GOb — Anxiety (@andrescaceress1) September 1, 2024

Otro de los participantes que han decepcionado, fue Agustín Fernandez, a quien tachan de malagradecido por no defender y hablar mal del programa matutino HOY, programa que le daba oportunidad de trabajo y foco.

"Agustín me parece un nefasto ser humano. Qué manera de hablar, qué manera de patear el pesebre... no, no, no me gusta. Son gentes a las que nunca les daría trabajo."

El productor también mencionó a su hijo, Emilio Osorio, quien participó y fue finalista de la primera temporada del reality junto al resto de su cuarto, el famoso “Team Infierno”.

"Emilio estuvo ahí y todos del Team infierno salieron muy fortalecidos. Yo creo que cuando se mantiene el respeto, siempre tienes oportunidades de crecer o evolucionar. Pero cuando le faltas el respeto a alguien, ya no esperes que te respeten a ti..."

