Justin Baldoni contra demanda a Blake Lively y revela nuevos detalles sobre su difícil relación con la actriz

El actor Justin Baldoni afirma que Blake Lively intentó prohibirle asistir al estreno de su película "It Ends With Us".

Según la demanda que Baldoni presentó el martes, Lively supuestamente "lo dejó de lado de la comercialización de su propia película".

"Además socavando el papel de Baldoni, Lively inicialmente se negó a permitir su asistencia (del actor) al estreno de la película", decía su presentación legal obtenida por el sitio The Post.

“Solo después de una presión significativa aceptó a regañadientes permitir que Baldoni y el equipo de Wayfarer asistieran, pero bajo condiciones humillantes".

"El equipo de Wayfarer y sus familias, incluidos Baldoni y (el productor Jamey) Heath, fueron segregados del elenco principal, excluidas de la exclusiva fiesta posterior y obligados a organizar su propio evento a un costo adicional", alegó la demanda.

"La participación de Baldoni en la alfombra roja se interrumpió, y su familia y amigos fueron confinados en un área de espera improvisada en el sótano antes de ser escoltados a un teatro separado después de la partida de Lively", decía el traje.

"Lively no solo había robado la película, sino que también había robado a Baldoni y a su equipo cualquier oportunidad genuina para celebrar su arduo trabajo".

Sus abogados hablaron sobre la demanda: "Nada en esta demanda cambia nada sobre las reclamaciones presentadas en la queja del Departamento de Derechos Civiles de la Sra. Lively, ni su queja federal, presentada hoy temprano", decía el comunicado.

“Esta demanda se basa en la premisa obviamente falsa de que la queja administrativa de la Sra. Lively contra Wayfarer y otros fue una artima basada en una opción "no presentar una demanda contra Baldoni, Wayfarer", y que "el litigio nunca fue su objetivo final". Como lo demuestra la denuncia federal presentada por la Sra. Lively hoy temprano, ese marco de referencia para la demanda de Wayfarer es falso. Si bien no litigaremos este asunto en la prensa, alentamos a la gente a leer la queja de la Sra. Lively en su totalidad.

Esperamos abordar todas y cada una de las acusaciones de Wayfarer en la corte".

Baldoni, dirigió y protagonizó junto a Lively la película, pero nunca fueron fotografiados juntos y no comercializaron la película juntos a pesar de ser las estrellas de "It Ends With Us".

Justin acusa a Ryan Reynolds de usar sus poderes en la industria para acabar con su carrera

También vieron la película en diferentes cines en el estreno de Nueva York el 6 de agosto. Lively llevó a sus invitados a un teatro y Baldoni, su familia y amigos vieron en otro.

Baldoni también acusó al marido de Lively, Ryan Reynolds, de usar tácticas de acoso en un esfuerzo por "exiliarlo" de la película y supuestamente trató de usar su poder de estrella para que lo eliminaran de su agencia, según la demanda.



