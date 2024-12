Justin Baldoni es despedido por la agencia luego de la demanda de Blake Lively

El actor Justin Baldoni ya no forma parte de la agencia WME. Así fue anunciada la decisión de que el actor-director-productor dejará la agencia por decisión de WME debido, al menos en parte, a la denuncia de acoso sexual y represalias presentada a última hora del viernes por el coprotagonista y productor Blake Lively de It Ends With Us de Baldoni, dicen las fuentes a Deadline.

Mientras tanto Blake Lively sigue siendo representado por WME. La agencia hasta el momento no ha hecho comentarios al respecto.

Justin Baldoni comparte protagonismo con Blake Lively en esta película de violencia doméstica|

Blake presentó una queja de 10 reclamaciones a última hora del día de ayer viernes ante el Departamento de Derechos Civiles de California acusando a Baldoni, a su productora Wayfarer Studios y a otros involucrados en It Ends With Us de acoso sexual y "un esfuerzo coordinado para destruir su reputación".

En la presentación, ella detalla "el entorno de trabajo hostil que casi había descarrilado la producción de la película" y la campaña multifacética de "Astroturfing" que supuestamente lanzó en su contra por Baldoni y su empresa después del lanzamiento de la película, basada en el libro de Colleen Hoover.

Ambos actores mantienen una disputa desde el estreno de la película|

En la queja se detalla los temas que Lively y/o sus empleados supuestamente tenían en el set al ser objeto de "vídeos o imágenes de desnudos de mujeres, incluida la esposa del productor", menciones de la "adicción a la pornografía" anterior de Baldoni o compañero productor Jamey Heath, discusiones "sobre experiencias personales con el sexo", "descripción de sus propios genitales" y "toques personales, físicos o comentarios sexuales".

En la acusación también se relata consultas de Baldoni al entrenador de Lively "sin su conocimiento o consentimiento para revelar su peso" y Baldoni y/u otros agregando "escenas de sexo, sexo oral o clímax en cámara por fuera del alcance del guión", entre otras afirmaciones explosivas.

Baldoni, a través de su abogado Bryan Freedman, calificó las acusaciones de "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios de comunicación".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México prohibiría la siembra de maíz transgénico para 2025