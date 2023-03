Kalimba está de nuevo en problemas por un caso de presunto acoso y supuesto abuso sexual, esta vez denunciado por la cantante Melissa Galindo.

Melissa publicó un video en donde contó cómo fue la terrible experiencia que vivió con el excantante de OV7, al cual acusa de presuntamente haberla acosado y supuestamente haber tenido tocamientos inapropiados.

La cantante comentó que ella fue invitada por Kalimba para que fuera parte de la apertura de los conciertos del artista, con el cual iba a firmar un contrato en su disquera.

"Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien", comentó Melissa al inicio de su testimonio.

Posteriormente, después del concierto hubo festejo a donde Melissa no quería ir; sin embargo, por sentirse 'presionada' accedió a acompañarlos, pese a que Kalimba y otros personajes ya se encontraban en estado alcohólico.

"Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no", dijo Galindo.

Sin embargo, lo peor vino después cuando fue llevada a su casa y en el camino, ella señaló que presuntamente sintió un tocamiento de Kalimba entre sus piernas.

"Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto'. De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío", explicó la cantante.

Tiempo después, se presentó otra situación similar con Kalimba, ya que el cantante nuevamente en estado de ebriedad la habría acosado presuntamente y le dijo cosas que provocaron que Melissa no solamente lo denunciara en redes sociales sino que además buscó terminar definitivamente su contrato con la disquera.

"Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero eso fue antes de que firmara", detalló en el testimonio.

Y añadió que tuvo que ponerle un serio alto a Kalimba. "Yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cog**ta rápido, nadie se va a enterar soy neg** como te gusta’, a lo que respondí que ‘¿es en serio?, dime que estás bromeando'".

Este es el testimonio de Melissa Galindo acusando a Kalimba, quien ya hace algunos años había sido señalado de abuso sexual en contra de una joven de 17 años llamada Daiana Flores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - TANIA RINCÓN, EN INCÓMODO MOMENTO POR ABRAZO CON 'APRETÓN' DEL NEGRO ARAIZA