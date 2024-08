¡Karely Ruiz será mamá! La influencer anuncia en redes que está embarazada

Karely Ruiz, la famosa influencer, ha anunciado ésta mañana por medio de sus redes sociales que está esperando a su primer bebé desde hace un par de meses.

Ruiz asegura que se quería esperar a revelar ésta emotiva noticia con todos sus seguidores y público en general.

La influencer compartió una foto posando con vestido dorado, presumiendo su pancita de embarazo y agradeció la comprensión de todos sus seguidores así como el apoyo; y a pesar de que hubo algunas críticas por parte de muchos usuarios en redes, también hubo quienes felicitaron a la joven por su primer bebé.

Sin duda, fue una noticia que sorprendió a muchos, hace unas semanas había corrido el rumor que la influencer se había casado en privado sin revelar la identidad de su aparente esposo.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer reveló ante sus millones de seguidores que después de haber guardado el gran secreto, decidió hacer pública la noticia, pues incluso se rumora que Karely podría revelar el sexo de su bebé la tarde de éste sábado 24 de agosto, así como la identidad del padre.

En redes sociales empezaron a especular quién es el padre del futuro bebé, aunque no hay mucha información, pues últimamente la influencer ha querido mantener su vida privada en secreto.

La influencer escribió en su Instagram:

El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí te cuidare y te amaré por siempre."

