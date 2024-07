Karla Souza debuta oficialmente como cantante. Esto es lo que sabemos

La actriz Karla Souza, conocida por sus papeles en películas como ‘Nosotros los nobles’ y ‘La caída’, incursiona en la música con el lanzamiento de su primer disco como cantante.

Karla Souza compartió en Instagram la portada de su próximo disco y videos cantando los temas que estarán incluidos en su proyecto, marcando así el inicio de una nueva etapa.

Karla Souza debutará en la música

Karla Souza lanzará su primer disco como cantante titulado 'Melena', en el que explorará temas crudos y sin tapujos. La portada del álbum muestra a la artista con una mirada retadora y un collar de perlas, con la etiqueta de 'Parental Advisory' que indica contenido explícito.

Karla Souza compartió videos en los que se la ve en el estudio de grabación cantando los temas de su primer disco 'Melena'. Sin embargo, subió el material sin audio para generar más incertidumbre. Aunque no reveló la fecha de lanzamiento, mencionó que los productores de sus temas son Amanditita y Ulises Lozano.

¿Quién es Karla Souza?

Karla Souza es una actriz mexicana conocida por su trabajo en cine y televisión en México y Estados Unidos. Estudió actuación en el CEA de Televisa y en la Central School of Speech and Drama en Londres. Ha participado en telenovelas mexicanas y en la serie "How to Get Away with Murder". En el cine, ha actuado en películas mexicanas y estadounidenses. Ha recibido premios por su actuación y es activista por la igualdad de género. Está casada y tiene dos hijos. Su carrera ha sido exitosa en ambos países.

