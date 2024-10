Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, compartió un emotivo mensaje y revela que ¡tenían planes de casarse!

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde un tercer piso de un hotel en Argentina, lo que generó tristeza entre sus fans. Se informó que estaba bajo el efecto de drogas, lo que influyó en su comportamiento antes de su muerte. A pesar del dolor, han surgido homenajes de fans y compañeros, incluyendo mensajes de apoyo de su expareja Cheryl y su novia Kate Cassidy, quien estaba con él en Argentina.

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne lanza mensaje



Kate Cassidy ha compartido una emotiva publicación en su cuenta de Instagram sobre la muerte de su novio, Liam Payne, expresando su profunda tristeza tras leer una nota en la que él manifestaba su deseo de casarse con ella en un año. Una semana después de su fallecimiento, Cassidy se dirige a Liam en un mensaje conmovedor, reflejando su desconsuelo.

"Ni siquiera sé por dónde comenzar, mi corazón está destrozado de tantas maneras que no sé cómo ponerlo en palabras, espero que puedas ver el impacto que que tenido en el mundo, incluso ahora, que se siente tan oscuro, traes mucha positividad y felicidad a todos, millones de fans, a tu familia y especialmente a mí, eres increíblemente amado".

La joven habló sobre el amor que compartieron como pareja, destacando el impacto positivo que Payne tuvo en su vida desde que comenzaron su relación en 2022.

"Eres mi mejor amigo, el amor de mi vida y a todas las personas que tocaste sintió algo especial como lo sentí yo. Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que caminaste dentro de ella. Nada de esto se siente real, y no puedo acostumbrar a mi cabeza a esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy esforzándome para reconocer cómo vivir en el mundo sin ti a mi lado. Juntos, fuimos niños de nuevo, siempre encontrando dicha en las cosas más pequeñas".

Kate revela que, tras la muerte de su pareja, decidió abrir una nota que él le había dejado, en la que expresaba su deseo de casarse con ella el próximo año.

"Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido y amoroso. Se siente como si hubiera perdido una parte de mi misma. No me puedo imaginar un día sin tu risa y amor, trajiste muchísima luz a mi vida. Unas semanas atrás, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo la nota que me diste cerca, incluso cuando me dijiste que no la mirara. Dice: ´Kate y yo nos casaremos en un año, comprometidos y juntos por siempre´".

Cassidy, con el corazón roto, manifestó que, aunque no estarán juntos como habían planeado, su amor seguirá existiendo a pesar de la distancia. "Liam, sé que estaremos juntos siempre, pero no de la manera en que lo habíamos planeado, siempre estarás conmigo, he ganado un ángel de la guardia".

La joven concluyó su mensaje de manera emotiva, reafirmando su lealtad y apoyo incondicional hacia el exintegrante de One Direction.

"Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos a todos los lugares donde vaya, por siempre tuya, Katelyn".

