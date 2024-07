Kris Jenner se someterá a una delicada operación: Te contamos por qué

Kris Jenner anda muy preocupada porque los doctores no le tuvieron buenas noticias y le dijeron que la tiene que operar para evitar problemas más adelante en su salud.

En el último capítulo de ’The Kardashians’, la mamá de las celebridades les contó a sus hijas que le detectaron un quiste y un pequeño tumor en los ovarios.

Kris Jenner tiene un tumor en los ovarios

La empresaria reveló que se someterá a una histerectomía después de que le detectaron el tumor y para evitar que el mal avance le extirparán los ovarios.

“Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero... fui al médico y me hicieron un escáner... me encontraron... y esto me pone muy sensible, pero... me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario. Así que fui al médico y el Dr. A me dijo que me tenían que extirpar los ovarios. Estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes. Si puedo pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto", detalló la matriarca.

Por último, Kris expuso no está nerviosa por la operación pues es algo que debe pasar y que no le preocupa pues ya pudo hacer una familia y tiene unas hermosas hijas.

