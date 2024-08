La cantante de 'I Will Survive' Gloria Gaynor demanda a ex productor por 2 millones de dólares

Gloria Gaynor, cantante conocida por su himno "I Will Survive", está demandando a uno de sus ex productores.

En documentos judiciales obtenidos por el sitio Fox News, Gaynor afirma que se le deben 2 millones de dólares después de que su ex productor, Joel Diamond, y las empresas que él controla "no cumplieron en absoluto con sus obligaciones de mantener a los demandantes informados de cómo se estaba licenciando y utilizando su trabajo, mientras exigían injustamente beneficios económicos a los que no tenían derecho al explotar esa misma relación".

La denuncia fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York el 26 de julio.

Ex productor se nombró autor de varios éxitos de la cantante

Gaynor alega que Diamond le reclamó falsamente la propiedad de varias de sus canciones, incluidas "I've Been Watching You", "You're All I Need to Get By" y "I Am What I Am".

"En ningún momento Gaynor escribió una canción con Diamond. Hasta donde ella sabe, Diamond nunca ha sido compositor de canciones", afirma la denuncia.

"Desde el inicio del supuesto contrato de grabación, a pesar de las reiteradas solicitudes de Gaynor para que se le informe sobre el mismo, los demandados no han pagado regalías, no han proporcionado transparencia sobre a quién se le había cedido la licencia de la música de Gaynor ni han demostrado que la música de Gaynor estuviera protegida. Se han realizado pagos a los demandados en diversas cantidades, pero estos han ocultado y suprimido todos los pagos a Gaynor".

Diamond y las empresas controladas por él, Joel Diamond Entertainment, Silver Blue Productions y Ocean Blue Music, figuran como acusados ​​en la presentación, que también alega incumplimiento de contrato, violación de derechos de autor y fraude.

