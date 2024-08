La Casa de los Famosos: Paola Durante confirma pelea con Mariana Echeverría en un foro

Paola Durante, primera eliminada de La Casa de los Famosos, confirmó haber tenido una pelea con su excompañera Mariana Echeverría durante una de las Galas, en la que incluso reveló que se expresó mal de Mario Bezares y Arath de la Torre.

La exconductora del programa Me Caigo de Risa sigue dando de qué hablar, pues aunque ya hace un par de semanas fue eliminada del reality show de Televisa producto del rechazo que se ganó del público tras sus malos comportamientos en la casa, ahora nuevamente está metida en una polémica.

Fue Paola Durante quien en una reciente entrevista comentó que estaba platicando en el foro con Brenda Bezarez, esposa de Mayito, sobre las actitudes dentro de la casa de Gomita, cuando de pronto Mariana Echeverría les dijo que dejaran de generar odio contra su excompañera del Cuarto Tierra.

“‘Deja el hate. ¡Por qué haces hate! Tú viviste muchos años hate, así que cállate’, yo estaba en medio y empieza a decirle y a señalarla”, contó Paola que le dijo Mariana a Brenda, por lo que Durante le contestó: “A ver... El hate tú lo organizaste ahí adentro contra Mario y contra mí. Dentro es un juego, aquí afuera no te lo voy a permitir, discúlpame pero no te lo voy a permitir. Ya nos hicieron demasiado daño como para que tú sigas juzgando nuestra historia”.

Mariana Echeverría también habló mal de Arath de la Torre

En la misma entrevista para la radiodifusora La Mejor 97.7, Paola Durante agregó que Mariana Echeverría se refería de manera despectiva a Arath de la Torre, diciendo cada que lo mostraban al aire: “Ay, Arath, como siempre haciéndose la víctima. ¡Qué hueva!”.

Aunado a ello, Paola Durante reveló que desde que llegó a maquillaje para la Gala, Mariana Echeverría tuvo actitudes groseras con ella.

“Desde que llegó a maquillaje, yo sí me iba a parar a saludarla y me puso como un stop de ni te conozco. ¡Wow, qué pasa! Dices afuera que adentro (del reality) no eras así, entonces si eres adentro y afuera así”, concluyó.

#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 Paola Durante cuenta cómo es que Mariana Echeverría tuvo problemas con Brenda Bezares y ella en la gala del Domingo (La segunda parte del video en los comentarios) P.D Mariana eres nefasta pic.twitter.com/GnIhEpNyLR — ashtar (@AshtarCD) August 29, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Septiembre, mes del testamento: Te decimos paso a paso cómo hacerlo