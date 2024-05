‘La Durango’: ¿Qué dice la letra de la canción de Peso Pluma, Eslabón Armado y Junior H?

Las canciones de corridos tumbados están en su mejor apogeo, por eso que tenemos canciones nuevas cada fin de semana, pero esta vez está resaltando ‘La Durango’, tema de Peso Pluma con Eslabón Armado y Junior H.

Sin duda, las colaboraciones es lo que está haciendo que este género esté pegado tan fuerte, no solamente en el México sino en todo el mundo.

¿De qué habla ‘La Durango’ de Peso Pluma?

Dentro de su disco ‘Génesis’ está ‘La Durango’, canción con la cual contará con un video protagonizado por el peleador de la UFC, Conor McGregor.

Y este tema que armaron Peso Pluma, Eslabón Armado y Junior H habla de la superación lograda por tanto trabajo y de la recompensa que se tiene por el esfuerzo, pero mejor escucha la letra y cuéntanos qué te pareció.

Letra de ‘La Durango’

-Eslabón Armado

Después de tanto chingarle ya me superé,

y no me agüito gracias a Dios estamos bien.

Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien,

no se me asusten con esfuerzo me lo gané

-Peso Pluma

Morritas montadas en la Durango

y van bien cake…

Lo vidrios son negros,

no me caen bien los metiches.

-Junior H

Yo siempre lo he dicho y se los repetiré,

aquí el que se agüita pierde así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo la neta cuánto me costó Pinches copiones ya agárrense su propio flow

-Eslabón Armado

No me alucino como otros hacen puro show.

Aquí con tu morra y su amigas, backstage de mi show.

-Peso Pluma

Con mis compás forjando otro gallo,

disfrutando de esta vida claro.

Nadie es eterno en este mundo,

no hay mejor que pasarla a gusto.

-Junior H

Mis compas siguen aquí a mi lado,

las cosas aquí no han cambiado.

-Eslabón Armado

La lealtad es la que yo busco,

y el dinero fácil acumulo, Uhh!

Pura Doble P, viejo. Puro Junior H, Compa Chivo,

Cómo dice: Así nomas compa Junior. Pura Doble P, viejo. Puro Eslabón Armado

-Junior H

En la Durango me la paso bien tranquilón,

nos abren la puerta y sale el puto humaderon.

Bien locos bien ondeados entramos listo pa’l antro,

tráiganme otra botella, 70 como la del Don Julio.

-Peso Pluma

Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show.

Saquen pastel rosita , pa' ónde sea menos para el cantón.

Morritas montadas en la Durango y van bien cake.

Lo vidrios son negros no me caen bien los metiches.

-Junior H

Con mis compas forjando otro gallo,

disfrutando de esta vida claro.

Nadie es eterno en este mundo,

no hay mejor que pasarla a gusto.

-Peso Pluma

Mis compas siguen aquí a mi lado,

las cosas aquí no han cambiado.

La lealtad es lo que yo busco,

y el dinero fácil acumulo.

ESCUCHA LA CANCIÓN AQUÍ

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿COMPRARÁS DÓLARES? ASÍ AMANECE EL PESO ESTE VIERNES 10 DE MAYO