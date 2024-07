La ‘Familia Millonaria’ denuncia haber sido golpeada por policías al no entregarles un millón de pesos

Mediante redes sociales se ha hecho viral la denuncia de la ‘Familia Millonaria’, un grupo de influencers populares en TikTok y YouTube, quienes aseguran haber sido golpeados por policías de Zumpango, Estado de México, tras no acceder a entregarles un millón de pesos.

Todo comenzó cuando la familia, encabezada por Ángel Díaz, conocido también como ‘Papá Millonario’, publicó en sus redes sociales un video en donde se observa al señor y a sus cuatro hijos con golpes en la cara y cuerpo. “Así dejaron los 20 de policías de Zumpango a mis hermanos y a mi papá”, se lee en el video que publicó Karen, también integrante de la familia.

Posteriormente, la ‘Familia Millonaria’ publicó un video a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Ecatepec ‘Palmas’, en donde, en compañía de su abogado, señalaron a un tipo de nombre Noé, aparentemente que es el subdirector de la policía de Zumpango, de dar la orden de golpearlos porque no le entregaron el millón de pesos que les pidió.

“Qué pasó, mi Noé, fíjate cómo les pegaste a mis hijos, ve cómo los dejaste, hermano. Les pegaste bien padrote, viejo, y nada más porque no te quisimos dar el millón de pesos, ¿verdad? Yo nada más te voy a decir una cosa: eres policía y no debes hacer esto, en ese municipio de Zumpango que está creciendo demasiado. Mira cómo maltrataste a mis chavos, los secuestraste, nos secuestraste varias horas porque no te quisimos dar el millón de pesos… sale, hermano”, dijo el ‘Papá Millonario’ en el video.

Los reportes indican que los miembros de la ‘Familia Millonaria’ fueron detenidos aproximadamente a las 2:00 AM del pasado sábado 27 de julio, acusados de alterar el orden público, por lo que fueron subidos a patrullas de la policía de Zumpango, misma que es acusada de quererlos extorsionar, golpearlos y secuestrarlos.

¿Quién es la ‘Familia Millonaria’?

La ‘Familia Millonaria’ es un grupo de influencers que saltaron a la fama por la ostentosa vida que se dan, apareciendo en videos del youtuber Yulay e impulsando la popularidad de Ángel Díaz Jr, conocido como el ‘Niño Gucci’. Según lo que han contando en sus videos, esta familia tiene este nivel económico gracias a sus negocios como cadenas de gimnasios y empresas de mudanzas y fletes.

#FamiliaMillonaria denuncia extorsión, secuestro y lesiones por parte de elementos de la policía de @AyuntamientoZum piden la intervención de @FiscaliaEdomex para deslindar responsabilidades en contra de los uniformados pic.twitter.com/QKBXehirTT — péndulo_revista (@revista_pendulo) July 28, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO se pronuncia sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela