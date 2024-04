La marcha de la CNTE en CDMX el 15 de abril: ¿Cuál es el horario y la ruta?

A pesar de que se ha restablecido el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador después de tres años, los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en todo el territorio nacional están preparando un paro nacional y una marcha en la Ciudad de México para el próximo lunes 15 de abril.

¿Qué exigen los maestros?

El motivo de esta nueva solicitud es que se atienda el pliego petitorio por parte del mandatario y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual incluye las siguientes demandas:

La abrogación total de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto , petición que AMLO prometió analizar y dar seguimiento.

de , petición que prometió analizar y dar seguimiento. Aumento salarial al sueldo base, ya que en muchos casos no se ha aplicado el decreto presidencial del pasado 15 de mayo, cuando AMLO ordenó que ningún docente gane menos de 16 mil pesos mensuales.

ordenó que ningún docente gane menos de 16 mil pesos mensuales. Estabilidad laboral y reinstalación de los maestros cesados tras las protestas en la administración de Enrique Peña Nieto.

Abrogación de la Ley del ISSSTE , sin Afores ni UMAs (régimen solidario de pensiones).

, sin Afores ni UMAs (régimen solidario de pensiones). Basificación de los maestros interinos.

La CNTE ha intensificado sus protestas ante el próximo cambio de gobierno federal debido a que el presidente no ha atendido sus demandas desde el inicio de su sexenio. A pesar de restituir las mesas de diálogo, el presidente no pudo eliminar la Reforma Educativa de Peña Nieto por falta de tiempo. La CNTE expresó su molestia porque el mandatario dijo que los problemas del magisterio estaban resueltos en una conferencia matutina, pidiéndole no hacer públicas las negociaciones en ese espacio.

Horario y ruta de la marcha de la CNTE

La CNTE realizará un paro nacional de 24 horas con una marcha en la Ciudad de México y réplicas en todos los estados donde tiene presencia.

la manifestación se llevará a cabo a las 9:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATENCIÓN! CAOS EN TLALPAN POR PATINADORES