“Lady Pays” responde a acusaciones sobre vender pays llenos de hongos y patas de cucaracha

Una emprendedora regiomontana se está haciendo viral por vender pays que sale a ofrecer en la calles.

Recientemente sus pays se hicieron más virales y no de una buena manera, pues usuarios en redes han publicado fotos de los famosos pays asegurando que han encontrado hongos e incluso hasta patas de cucaracha en ellos.

La usuario Salazar Ade quien a través de sus redes sociales denunció las condiciones en las que se encontraba uno de los productos que compró y compartió algunas fotografías en donde se puede ver un pay de piña y se señala el presunto hongo y patas de cucaracha.

“Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene. $40 pesos por hongos y cucarachas y asoleados (y no salgan con q es envidia Ajjajajajaja) Lady Paysmx”

La publicación se hizo tan viral hasta llegar a oídos de la vendedora de pays, la emprendedora regia mostró las instalaciones donde se realizan sus productos y asegura que todo es 100% artesanal.

"Realmente estamos bien comprometidos con todo lo que tenga que ver con la calidad para que ustedes regresen. ¿Cómo vamos a querer perjudicar nuestro propio emprendimiento que tanto nos ha costado? Ustedes deben de quedarse tranquilos y saber que estamos haciendo lo mejor para ustedes", dijo Sandra acompañada de su mamá, jefa de cocina.

Ladypays responde a las aparentes patas de cucaracha en sus pays

Sobre la acusación de las presuntas patas de cucarachas, Sandra mostró que lo que están confundiendo son parte de la piña.

En el video mostró el proceso de elaboración y etiquetado de los pays, además mencionó que están fumigando correctamente y resaltó que tienen las formas de comprobarlo.

Finalmente, 'Lady Pays' reconoció que había cometido un error y lo explicó en el video.

"Fue nuestro error totalmente desde el inicio no poner estos datos, la fecha de elaboración hasta la fecha de consumo preferente", admitió la joven emprendedora.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Carlos III de Inglaterra eliminará la seguridad privada en casa del príncipe Andrés