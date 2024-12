﻿¡Las canciones navideñas más escuchadas en estas fiestas!

Ha llegado la época navideña, y con ella, celebraciones como la Navidad y el Año Nuevo, que se caracterizan por la presencia de canciones típicas de la temporada, las cuales se han convertido en clásicos. A continuación, compartimos una lista de las melodías más escuchadas durante este periodo.

Canciones más escuchadas en Navidad

"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey es considerada un himno navideño por muchas generaciones. Su inclusión en cualquier lista de canciones decembrinas es indispensable, ya que marca el inicio de la temporada navideña y es muy esperada cada año.

Santa Claus ha llegado a la ciudad de Luis Miguel, quien presenta cada año una canción clásica que es muy popular entre los mexicanos e hispanohablantes durante la temporada navideña. Esta melodía se destaca en las listas de popularidad a medida que se acerca la Navidad y el Año Nuevo.

La canción "Last Christmas" de Wham! es un clásico navideño que todos recordamos. Su letra es tan memorable que se considera esencial en cualquier playlist de Navidad y Año Nuevo.

"Feliz Navidad," de José Feliciano, es un villancico moderno que mezcla inglés y español, y transmite un mensaje de alegría y buenos deseos. Su ritmo pegajoso lo ha convertido en un éxito mundial desde que salió en 1970.

Para concluir con los temas navideños, es pertinente mencionar "Noche de Paz", un clásico austriaco de 1818 que evoca sentimientos de paz y esperanza; "Campana sobre campana", un villancico andaluz de gran popularidad en el mundo hispanohablante que celebra la alegría de la Navidad; y "Jingle Bells", que, aunque no fue concebido originalmente como un villancico, ha llegado a ser un símbolo festivo fundamental en las celebraciones navideñas.

