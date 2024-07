Liberan al general José Rodríguez Pérez, acusado de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El general brigadier retirado, José Rodríguez Pérez, fue puesto en libertar condicional para enfrentar su proceso por supuestamente ordenar la muerte de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

De acuerdo con La Jornada, el exmilitar abandonó la prisión del Campo Militar No. 1, luego de pagar una garantía económica de 50 mil pesos que le puso un jugado en materia penal con sede en Toluca.

Sigue el caso del general José Rodríguez Pérez

El medio de comunicación explicó que la liberación del general obedece a una sentencia de amparo que le permitió cambiar de medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional debido a que se cree que no corre ningún riego de fuga.

El exintegrante de la Fuerzas Armadas es acusado de tener nexos con el cartel Guerrero Unidos y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinpa del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Por último, el exgeneral no podrá abandonar el país, no deberá de acercarse a las víctimas y deberá de acudir a firmar el Libro de Procesados cada determinado tiempo, que no se dio a conocer. Estas medias también son para otros 10 militares que fueron puestos en libertad.

