Gala Montes explota contra su mamá: “Se quería quedar con todo mi dinero”

Luego de que una revista de espectáculos publicara una nota donde la señora Crista, mamá de la actriz Gala Montes, dijera que su hija la había corrido de su casa y que la despidió como manager, la famosa salió a defenderse.

En un video que subió a sus redes llorando, Gala no se explica cómo le pudo hacer eso la persona que le dio la vida. Además, que negó todo lo que ella le dijo a la publicación de los martes.

Gala Montes se defiende de su madre

La actriz expuso que desde hace más de seis años ella tiene otra manager, por lo que su mamá no lo era, pero sí llevaba el control de sus finanzas porque ella empezó a trabajar desde los 6 años y un adulto debería ser el responsable.

Pero con el tiempo, dijo, la señora sólo quería dinero y el último pleito que tuvieron es porque no le sacó una tarjeta de crédito, pero para ya no tener problemas con su mamá quedó en darle una buena cantidad de dinero para que la dejara sola.

"Ella se quería quedar con todo mi dinero. Mi mamá tiene problemas, ¿cómo haces esto, o sea por qué? Entonces como las cosas no se hicieron como ella quería que se quería quedar con todo mi dinero. Pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté extorsionado porque me lleva extorsionando ocho meses", detalló.

Gala Montes demandará a su mamá

En su transmisión, la famosa reveló que sufre de depresión causada por su familia, ya que acusa a su mamá de enfermarla y ponerla en contra de sus propia familia, pero fue que gracias a las terapias que ella se dio cuenta que debería de llevar su vida a parte, porque otras de las cosas que no soporta su madre es que sea bisexual.

Así que para ponerle fin a este problema denunciará a su mamá si no le regresa su dinero que lleva trabajando por años en la televisión y que no le dará un solo peso más porque ya se le acabó su minita de oro.

“Y aquí tiene a su pendeja para darle dinero. Pero llego un momento en el que dije: ' se acabó, se acabó, yo no voy a seguirte dando dinero, yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas tus cosas porque estoy hasta aquí’. Porque tengo depresión, porque me quiero matar, porque llevo una vida de un señor de 53 años cuando tengo 23 y quiero vivir mi vida y quiero vivirla lejos de ti…

“Entonces mi mamá no aceptó eso y como quería que las cosas siguieran como eran desde los seis años, porque yo llevo trabajando 18 años sin parar y mi mamá hace una put* nota en donde dice que soy una put* malagradecida y no señor”, finalizó.

