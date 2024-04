Daniel Bisogno dice que su mamá murió por una negligencia médica

Con su reaparición después de librar la muerte por una infección pulmonar, el conductor Daniel Bisogno ha comenzado a hablar de diferentes temas que hasta el momento parecían una incógnita para sus seguidores, tal es el caso de la muerte de su madre, la cual consideró que se debió a una negligencia médica.

Recordar que el fallecimiento de Doña Aracely Bisogno sucedió el pasado 24 de febrero por complicaciones de Covid-19, y mientras el talento de TV Azteca se encontraba hospitalizado por una infección pulmonar.

"Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria, me hubiera gustado que estuviera mejor atendida, yo creo que mi mamá murió por negligencia, pero bueno, yo me quedo tranquilo", indicó el 'Muñe' a la revista TV y Novelas.

Sobre cómo se enteró sobre la muerte de su madre, Bisogno contó en la misma entrevista con la revista de espectáculos que fue su hermana quien le dio la triste noticia.

"Mi hermana me dijo que si recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo”, agregó.

¿La muerte de su madre ayudó a Daniel Bisogno a mejorar de saud?

Finalmente, cuestionado si cree que la muerte de su mamá tuvo cierta relación a su mejora de salud, el colaborador de Pati Chapoy considera que sí tuvo que ver.

“Claro que me parece particular que a los 2 días que murió, comenzó mi mejoría. En el hospital, tuve mucho tiempo para platicar con ella, gracias a que ella me llevó a los castings pude estar en esta carrera", comentó.

