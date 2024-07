¿Motocicletas eléctricas serán reguladas en la CDMX? Esto dice la autoridad

Cada vez es más común ver por las calles vehículos eléctricos y más aún motocicletas que andan de un lado a otro sin control alguno.

Lo peligroso de estos vehículos es que son pequeños y no hacen ruido, por lo que difícilmente un automovilista los pueden escuchar o ver, a eso súmale que no traen protección sus ocupantes, los accidentes pueden ser mayores.

La SSC busca regular motos eléctricas

Ante estos nuevos inconvenientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está buscando regular a las motocicletas eléctricas.

“El Reglamento de Tránsito establece que la velocidad máxima para que un vehículo sea considerado un vehículo NO motorizado, aunque sea motor eléctrico, es de 25 kilómetros por hora", detalló la SSC en sus redes sociales.

Las autoridades buscan también garantizar la seguridad vial de todos, hacer conciencia y sobre todo que se cumplan con las siguientes medidas.

Portar placas

Respetar espacios de ciclistas y peatones

Equipo de seguridad y casco obligatorio

Ciudadanos aplauden las medidas

Ante el anuncio de las autoridades, la gente vio con buenos ojos la media por que usan las motocicletas eléctricas sin respetar los señalamientos.

“También regulen a los ocupantes, las usan como si fueran bicis y andan en banquetas, se meten en sentido contrario o entre carriles y van con niños que no se alcanzan a ver, se me hace muy peligroso como las están usando”, “Lo que deberían de hacer es regular las motos que ocupen un carril, no que se pasen por medio de los coches y rebasen por la orillas” y “Son un peligro que anden sin casco eso deberían de hacer” y “Y que tengan placas y tarjeta de circulación y registro de vehículos, no se hagan tontos, son un peligro”, fueron parte de los comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿MÍA MARÍN ESTÁ EMBARAZADA Y DE DOS A LA VEZ? ESTO DICE LLENA DE FELICIDAD