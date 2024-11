Licencia de conducir permanente CDMX: ¿Qué pasa si reprobaste el examen?

La Ciudad de México ha reintroducido la licencia permanente de conducir, que permite a los conductores no renovarla cada tres años. La Secretaría de Movilidad comenzó a expedirla el pasado sábado 16 de noviembre. Los interesados en obtenerla, tienen hasta el 25 de diciembre para presentar un examen, ya sea de forma presencial o en línea a través de LlaveMX.

El trámite para obtener una licencia permanente cuesta 1,500 pesos y requiere que los conductores aprueben un examen teórico de 20 preguntas sobre la Ley de Movilidad, el Reglamento de Tránsito y funciones de un auto. Esta licencia se puede obtener en 35 módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la capital, así como en el Macro Módulo de Magdalena Mixhuca, que tiene 114 ventanillas para facilitar el proceso. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

¿Qué pasa si repruebas el examen de la licencia de conducir permanente?

El examen teórico para solicitantes primerizos consta de 20 preguntas sobre normas de tránsito y seguridad vial, con una duración de aproximadamente 30 minutos. Se requiere una calificación mínima de 8 para aprobar y se permiten dos intentos. Los temas evaluados incluyen el reglamento de tránsito, la pirámide de movilidad, señalización vial y normas de seguridad vial. El examen se puede realizar en los módulos de Semovi, los PILARES y las UTOPÍAS de la Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX ha anunciado que las personas que no aprueben el examen de manejo pueden presentarlo una vez más sin costo adicional. Si no logran aprobar en esta segunda oportunidad, deberán pagar 1,500 pesos para volver a realizar la prueba. Aquellos que ya posean una Licencia de Conducir, ya sea vigente o vencida, no necesitan hacer el examen y pueden tramitar la Licencia Permanente sin requisitos adicionales. Los conductores deben solicitar una nueva cita para el examen, ya sea de manera presencial o en línea.

Requisitos para la licencia de conducir permanente en la CDMX

Los documentos requeridos son los siguientes:

1. Identificación oficial: INE o pasaporte vigente.

2. Comprobante de domicilio: Debe tener una antigüedad no mayor a tres meses y estar ubicado en la Ciudad de México.

3. CURP.

4. Antecedentes viales: No haber recibido sanciones por delitos viales ni infracciones al programa "Conduce sin Alcohol".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Hasta cuándo puedo recoger el chip de internet gratis de la CFE? ¿Dónde están los módulos?