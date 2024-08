Lila Downs, Ximena Sariñana, Susana Zabaleta y Hello Seahorse! encabezan festival cultural

El poder femenino está más presente que nunca, es por eso que esta vez el Gran Festival del Palacio de la Musica está dedicado a las mujeres que han puesto en alto la cultura en México y en todo el mundo.

Maleck Rashid Abdala, Director General del Palacio de la Música, nos contó lo complicado que fue elegir a las artistas para presentarse en esta segunda edición, pues la lista era enorme y todas de calidad.

El evento a realizarse del 29 de agosto al 8 de septiembre en Mérida, Yucatán, busca complacer a todo tipo de público, desde el más clásico hasta el más juvenil sin dejar de lado la parte cultural.

En entrevista con Contra, Maleck Rashid nos habló más del Festival del Palacio de la Música y cómo la gente podrá disfrutar de conciertos muy íntimos e irrepetibles. Aquí puedes ver el programa completo: https://festivalpalaciodelamusica.com/programa/

Llega el Festival en el Palacio de Música llamado ‘Mujeres’, en su segunda edición…

Maleck Rashid Abdala: “Es la segunda edición del Gran Festival del Palacio de la Música, el primero fue dedicado a la memoria del maestro Armando Manzanero, y en esta ocasión es dedicado a las mujeres, su composición, su obra, su música, entonces va a ser un festival maravilloso que va a suceder del 29 de agosto al 8 de septiembre, acá en el Palacio de la Música, y estamos muy emocionados con los diversos géneros que vamos a presentar y rendir homenaje a las mujeres”.

¿Cómo les fue en su primera edición?

MRA: “El primero fue un festival de 17 días, lo que nos permitió tener muchos aprendizajes, tanto en el que son demasiados días para demasiados conciertos del mismo género musical tal vez, y entonces el público se sentía un poco comprometido en cuál escoger y cuál elegir cuando tienes tanta variedad, tanta diversidad, pero del mismo género. Lo que hicimos en esta ocasión fue elegir, primero que nada, un concepto ya no fue hacia un artista, un tributo a un artista, sino el global de las mujeres y lo vamos a hacer de 11 días, en los cuales van a ser ocho conciertos, pero en estos 11 días también tendremos un coloquio y está diversificado en los géneros y para las edades a quienes va dirigido, es decir, desde la trova, música de la sinfónica, música actual o juvenil”.

¿Fue complicado elegir a artistas como Lila Downs, Susana Zabaleta, Ximena Sariñana…?

MRA: “Se hizo una gran lista de artistas que nos hubiera gustado tener, entre adecuarnos al presupuesto, a la agenda de las artistas y basarnos un poco en los géneros, no fue nada sencillo, se hizo una curaduría acá entre PRONUS Events, el equipo del Palacio de la Música, Sedeculta, el Consejo Consultivo del Palacio de la Música. Fuimos haciendo como una gran lista en la cual fuimos contactando y algunos pues no podían ya por agenda, te puedo poner el ejemplo de Natalia Lafourcade, que tenía toda la intención de estar, pero pues realmente las fechas no coincidían”.

¿Todos los eventos son dentro del Palacio de Música y tienen algún costo?

MRA: “Todos son en el Palacio de la Música desde la inauguración, que es totalmente gratuita con el concierto de María Medina, que aparte ella será la merecedora de la Presea Palacio de la Música 2024 por sus 50 años de trayectoria y que es una grande de Yucatán. Ese mismo día vamos a tener también acá en el Museo Interactivo el ‘Museo Vivo’, que son prácticamente 50 artistas que figuran como como piezas de cera que cobran vida en la noche, puedes convivir con ellas y entrar a su obra musical. El coloquio que es el miércoles 4 y jueves 5, son totalmente gratuitos y tenemos a 23 participantes de las cuales 11 son investigadoras y 12 creadoras, vamos a tener dos conferencias magistrales, tres mesas académicas, cuatro mesas testimoniales y de allá viene ya el resto de los conciertos y sus precios oscilan, entre los 400 y 750 pesos. Te puedo poner el ejemplo de Lila Downs con la Orquesta Típica Yukalpetén, que tiene el de más alto costo 750 pesos, hay otros de 600, hay otros de 400. Y esto lo que siempre digo es: ‘¿cuántas posibilidades tienes en todo el país de ver a por ejemplo una Lila Downs por 400 pesos, o una Ximena Sariñana donde la sala de conciertos tiene una capacidad para 458 personas, lo que te permite que donde te sientes, ves de cerca al artista, tienes prácticamente una convivencia con él o con ella y en este caso pues hablar con una Ximena Sariñana por 500 pesos que estás a 20 filas de distancia, difícilmente lo puedes encontrar en otro lugar”.

¿Entonces serán conciertos muy íntimos?

MRA: “Es algo que siempre he dicho, tanto la isóptica como la acústica de la sala de conciertos es maravillosa, no importa dónde te sientes, vas a poder escuchar y ver muy bien, incluso hasta en la última fila en la esquina, los vídeos de las historias de Instagram salen perfectos porque donde te sientes, ves y escuchas muy bien. Entonces son conciertos muy íntimos, han venido artistas que incluso conviven entre el público, empiezan a salir un poco hacia las butacas, el público de Yucatán es muy respetuoso, el contacto es prácticamente inmediato con el artista, entonces insisto, no importa dónde te sientes, vas a disfrutar un gran concierto”.

La mujer siempre está presente y nos dan lecciones bien importantes…

MRA: “Totalmente, y fíjate, ahorita haciendo ese análisis, que ahora me haces pensar un poquito fuera de la caja, lo difícil de este festival ha sido que hay demasiado de dónde escoger, o sea, hay demasiado dónde escoger, tanto para el coloquio, hablar de 23 mujeres, tanto nacional e internacional en la música. Cuando empezamos con quiénes podrían ser, fue una lista exagerada, o sea, fue una lista de 30-35 artistas que decía: ‘son muy buenas, están dentro del presupuesto, podríamos hacerlo, realmente hay material, hay tela de dónde cortar’, y bueno, el talento ni se diga, si hubiéramos hecho un festival de 100 días, nos hubiéramos podido dar gusto con todo el talento que hay”.

¿Como director general del Palacio de la Música, cómo le haces para englobar en ese recinto toda la música que se hace desde Tijuana hasta Yucatán?

MRA: “Mira, no ha sido nada fácil, el Palacio de la Música tiene seis años de vida, desde que recibimos esto en esta administración fue un edificio construido, literal, y nos tocó darle vida, darle forma, entramos el primero de octubre de 2018 y empezó a existir legalmente el 14 de febrero de 2019, del crear el fideicomiso, las formas de trabajo, el equipo de trabajo, todo. Nosotros, a fin de cuentas, trabajamos, y bueno, y con presupuesto limitado que es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué hemos hecho? Trabajar de la mano con Sedeculta, la iniciativa privada, la sociedad civil, y nos hemos dado la tarea de hacer, en un principio, lo que podíamos, o sea, lo que nos permitía el margen de trabajo, y así íbamos creando, pues, los viernes de trova, que fue una sugerencia del maestro Armando Manzanero, sucede los dos últimos viernes de mes”.

Y precisamente este festival no es exclusivo para el Estado. ¿Esperan turistas?

MRA: “Cuando todos vacacionan, es cuando más nos toca trabajar. Decimos que trabajamos donde los demás se divierten, porque en verano viene muchísimo turismo. Me acuerdo al principio de la administración, cuando hablábamos de: ‘oye, llegó alguien de Sri Lanka, visitantes de Corea del Sur’, países lejanísimos que vienen a Yucatán y vienen a disfrutar la cultura que es muchísima, muchísimo arte. Entonces, el festival para nada es exclusivo para solo los locales, o sea, de hecho, el boletaje es una página de boletos donde los puedes adquirir y viene gente de todas partes, viene gente del extranjero, nacionales, locales”.

Algo más que decirnos…

MRA: “Recordarles a la gente de Contra que tienen un gran festival del Palacio de la Música acá en Mérida, Yucatán, del 29 de agosto al 8 de septiembre. Pueden consultar la cartelera en la página festivalpalaciodelamusica.com o en Facebook Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, donde igual pueden consultar todo lo que habitualmente hacemos. Pueden entrar a Instagram, YouTube y TikTok para ver los materiales que tenemos para ustedes. Sobre todo en YouTube pueden ver un poquito más, está un recorrido virtual por el museo y los boletos del festival los pueden adquirir en tusboletos.mx para que ya puedan disfrutar de este maravilloso festival que preparamos con mucho cariño para ustedes”.

