Llaman a ciudadanos a evitar encender fogatas y quemar pirotecnia

Para las celebraciones de esta Navidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hizo un llamado a la ciudadanía a no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante las celebraciones de esta noche y de año nuevo.

En estas fecha las condiciones meteorológicas de la temporada invernal contribuyen a que haya poco viento por las mañanas y con ello, a que exista acumulación de contaminantes, lo que generaría una contingencia ambiental.

“Es importante tener presente que encender fogatas con leña, llantas o residuos y la quema generalizada de juegos pirotécnicos, generan emisiones de humo con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 y otros contaminantes, lo que propicia el deterioro de la calidad del aire y como consecuencia que se active la contingencia ambiental atmosférica”, indicaron las autoridades.

La quemá de pirotecnia genera una mala calidad del aire / @CAMegalopolis|

Fogatas y pirotecnia dañan la salud

La CAMe explicó que las partículas PM10 y PM2.5 daña la salud de las personas, en especial a las niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y con enfermedades respiratorias.

“Cuando las personas se exponen y respiran aire contaminado se pueden presentar síntomas como irritación en los ojos, nariz y garganta; dolor de cabeza y reacciones alérgicas; así como infecciones de las vías respiratorias superiores; eventos agudos isquémicos (infartos), y agudización de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), etc”, expuso la dependencia.

En invierno, los vientos son pocos lo que hace que la contaminación se acumule / FREEPIK|

¿Cómo protegerte de la mala calidad del aire?

En caso de que los índices de contaminación sean altos, cosa que no queremos que pase, la CAMe recomendó los siguientes puntos para que te protejas de la mala calidad de aire y tu salud no se vea afectada:

Permanece en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a tu hogar.

Evita hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana del día 25 de diciembre, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa tu tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes a tu cuerpo.

Mantente atento al Índice AIRE y SALUD de la estación de monitoreo más cercana a tu ubicación y considera que podrás realizar actividades moderadas o vigorosas al aire libre cuando el Índice muestre calidad del aire buena o aceptable.

En caso de que necesites estar en exteriores en una zona con muy mala o extremadamente mala calidad del aire, utiliza cubrebocas.

Atiende las recomendaciones que la CAMe emita en caso de activarse contingencia ambiental atmosférica.

Las fogatas son un peligro para la salud y pueden provocar quemaduras / @CAMegalopolis|

