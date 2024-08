López Obrador pide NO censurar La Casa de los Famosos: "A lo mejor ni rating tiene"

Hace una semana dentro de ‘La Casa de los Famosos’ se armó toda una polémica por los insultos que hubo entre sus integrantes y donde se manifestó que hubo violencia de género y comentarios misóginos.

Este escándalo ya llegó a nivel federal al tratarse dentro de ‘La Mañanera’, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del contenido del reality.

AMLO no topa La Casa de los Famosos

Al ser cuestionado sobre si existe la forma de sancionar ese tipo de contenidos en la televisión mexicana, el mandatario aseguró que no, al menos no dentro de su gobierno.

“Yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata, lo que puedo comentar es de que deben de garantizarse las libertades y si hay excesos… Que no nos metan a nosotros y que Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, nada, nada”, dijo.

AMLO le apuesta más a La Rosa de Guadalupe

López Obrador expresó que la censura viene de la misma gente que ve La Casa de los Famosos, porque tampoco cree que sea lo más visto de Televisa pues tienen La Rosa de Guadalupe.

“O sea, yo creo que más que una censura de una oficina, de un gobierno, son los ciudadanos, a lo mejor ni rating tiene. Yo he escuchado, por ejemplo, que en Televisa hay una especie de Telenovela, tampoco la he visto, que se llama La Rosa de Guadalupe, esa es la que tiene más rating",

Por último, el Presidente hizo un llamado a Emilio Azcárraga y ejecutivos de Televisa para que no anden permitiendo “vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos, pero eso depende de ellos, que no haya censura”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: LA INFLUENCER CHLOE LOPEZ CAUSA POLÉMICA DEJAR SU ROPA ÍNTIMA EN EL SUPERMERCADO